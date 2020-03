Ny risikovurdering for koronaviruset legges fram

Analysen legges fram under et nettseminar for helseansatte i intensivavdelingene i Norge.

Den skal se nærmere på hvilken belastning sykehus og intensivavdelinger kan komme under dersom mange blir smittet av covid-19.

Forrige risikovurdering ble lagt fram i februar. Da sa Helsedirektoratet at de la beredskapsplaner for at opp mot hver fjerde nordmann kunne bli smittet av koronaviruset.

Risikovurderinga da var basert på smittespredning fra vanlig influensa. For første gang skal det legges fram en egen modell for korona.

Den nye er ventet å bli mer alvorlig enn den forrige, siden korona ser ut til å spre seg dobbelt så raskt som influensa. I tillegg er det flere som utvikler alvorlig sykdom.

Helsemyndighetene lager risikovurderinger for å kunne forberede og se om helsevesenet i Norge er rustet til takle eventuelle alvorlige scenarioer dersom mange blir syke av covid-19.

Flere leger frykter at norske sykehus ikke kan håndtere et alvorlig koronautbrudd.

169 personer har så langt fått påvist koronasmitte i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Minst 109 av disse er smittet i forbindelse med reise i Italia og Østerrike.