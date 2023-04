Det har den siste tida hersket stor usikkerhet om styrkeforholdet i og rundt den strategisk viktige byen Bakhmut øst i Ukraina.

For to dager siden sa den ukrainske viseforsvarsministeren Hanna Maljar at situasjonen ved fronten er «fullstendig under kontroll».

Fredag morgen meldte britisk etterretning at russiske styrker truer Ukrainas viktigste forsyningslinje inn i Bakhmut, og at de har rykket inn i sentrum av byen.

Det tok ikke lang tid før responsen kom fra ukrainske myndigheter: Russland har ifølge dem hatt en viss fremgang, men sier at det har kostet dem dyrt.

Russland har i lang tid forsøkt å ta kontroll over Bakhmut og andre byer øst i Ukraina.

Meldingene spriker

Det har vært daglige angrep mot byene Bakhmut, Lyman, Avdiivka og Marjinka. Begge sider har lidd store tap i blodige kamper, og meldingene fra begge hold spriker.

Wagner-gruppen har hevdet å ha kontroll – ukrainske myndigheter har avvist dette.

I tillegg er det en realistisk mulighet for at regulære russiske styrker og leiesoldatene i Wagner-gruppen har klart å sette sine uoverensstemmelser til side, i alle fall lokalt, heter det i den daglige oppdateringen fra det britiske forsvarsdepartementet:

– De siste dagene har russiske styrker trolig klart å få noe framdrift igjen i kampen for Bakhmut.

En talsperson for det ukrainske forsvaret sier ifølge Reuters at det fortsatt har kontroll over byen:

– Russiske styrker konsentrerer alle sine ressurser på å ta Bakhmut, men har ikke hatt noen strategisk suksess, og har lidd betydelige tap, sier talspersonen til Reuters.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj besøkte soldater på fronten nær Bakhmut for to uker siden.

Zelenskyj: – Svært vanskelig

Videre skriver de at Russland trolig har rykket inn i sentrum av byen, og inntatt den vestlige bredden av Bakhmutka-elva. En viktig forsyningslinje vest for byen skal også være truet av russiske styrker.

Onsdag karakteriserte president Volodymyr Zelenskyj situasjonen i Bakhmut som «svært, svært vanskelig», ifølge NTB.

Og det er nettopp forsyningen til byen som bekymret presidenten, spesielt med tanke på tilgangen til ammunisjon.

– Men vi er i Bakhmut, og fienden kontrollerer ikke Bakhmut, sa Zelenskyj.

Tidligere i uka hevdet lederen av den russiske Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, at de hadde heist det russiske flagget i byens administrasjonsbygg. Flagget skal ha inskripsjon til minne om den russiske militærbloggeren Vladen Tatarskij, som ble drept søndag,