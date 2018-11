Ny rapport: Stor nedgang i brusdrikking blant unge

Siden 2014 har det vært en kraftig reduksjon i andelen 15-åringer som drikker brus eller leskedrikker fem ganger i uken eller oftere.

Det viser foreløpige tall fra den europeiske helsevaneundersøkelsen for skoleelever (HEVAS), som ble lagt frem under Helsedirektoratets presentasjon av rapporten om utviklingen i det norske kostholdet.

– Nå peker mange piler i riktig vei for ungdommen, sier divisjonsdirektør Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Laster Highcharts-innhold

Størst nedgang blant jenter

Reduksjonen i brusdrikking er spesielt stor blant jenter. I undersøkelsen svarer om lag én av ti 15 år gamle jenter at de drikker brus eller leskedrikker fem ganger i uken eller oftere.

Det er en nedgang på hele 36 prosent siden 2014.

For gutter er den tilsvarende nedgangen på kun 4 prosent. 23 prosent av guttene som ble spurt, svarer at de drikker brus fem ganger i uken eller oftere.

Samtidig har andelen 15-årige gutter som spiser grønnsaker hver dag, økt med 14 prosent siden 2014. For jenter er den tilsvarende økningen på 17 prosent.

Kommunikasjonssjef Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt, beskriver utviklingen som svært positiv.

Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt mener de nye tallene om ungdoms kosthold peker i riktig retning. – Det er lovende for fremtiden. Foto: Vivian Stensrud / NRK

– Dette kan være en hyggelig konsekvens av at ungdom er opptatt av å velge et sunt og bærekraftig kosthold. Vi håper dette er starten på en god trend der flere velger et kosthold med mer plantebaserte råvarer.

Spiser mer grønnsaker

De siste ti årene har det skjedd en drastisk nedgang i sukkerinntaket i befolkningen. Det har skjedd parallelt med at inntaket av frukt og grønt har nådd et historisk høyt nivå.

I perioden 2000 til 2016 økte forbruket av grønnsaker fra 59 til 81 kilo per person per år.

Likevel er vi fortsatt langt unna Helsedirektoratets mål om å øke forbruket av grønnsaker, frukt og bær med 20 prosent innen 2021.

Inntaket av grønnsaker per innbygger øker, viser nye tall fra Helsedirektoratet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Bekymret for nedgang i fiskespising

Den nye rapporten viser også at inntaket av fisk i hele befolkningen fortsetter å falle. Urovekkende, mener Helsedirektoratet.

– Vi anbefaler at man spiser fisk til middag to til tre ganger i uken, sier Linda Granlund i Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet anbefaler folk å bytte ut et par kjøttmiddager i uken, med fisk. Foto: Petter Strøm

Hun viser til den nasjonale handlingsplanen for bedre kosthold, der det er satt som mål å øke andelen som følger Helsedirektoratets kostråd om fisk.

– Det å bytte én eller to kjøttmiddager i uken med fisk, vil gi store effekter på helsa. Utviklingen vi ser er ugunstig med tanke på helsen.