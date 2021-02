– Jeg føler studenter blir oversett og nedprioritert. Og jeg føler meg overveldet fordi pensum ligger over meg som en mørk kappe. En kappe over ting jeg skulle ha gjort, men ikke får gjort, sier studenten.

Gyda Sæter er andreårsstudent og prøver å henge med på studiene fra sin knøttlille hybel.

– Nå føles det så rart at de åpner bibliotekene før de åpner lesesalene. I mars var det veldig fokus på at de åpnet treningssentrene før de åpner campus, sier Gyda.

– Lite motiverende

Halvparten av studentene svarer at de er mer ensomme enn før, 77 prosent savner det sosiale studiemiljøet.

Dette er blant funnene i en ny rapport om hvordan koronasituasjonen har påvirket studiekvaliteten ved universiteter og høyskoler landet over. Nær 70.000 studenter har svart på spørsmålene.

Rapporten viser blant annet at sju av ti mener de har fått dårligere faglig utbytte av undervisningen og at digital undervisning er mindre motiverende.

Urolig over utviklingen

Andreas Trohjell, leder i Norsk studentorganisasjon, var forberedt på at årets rapport ville være dyster. Like fullt er han urolig over om funnene vil ha konsekvensar for framtiden, samfunnet og frafall.

– Jeg synes disse tallene er ganske nedslående.

Andreas Trohjell er leder av Norsk studentorganisasjon. Han frykter funnene i rapporten kan få konsekvenser for studentenes framtid. Foto: Anna Leah Poppe

Også Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo (UiO), er urolig:

– Jeg tror dette er tyngre for studentene enn noen kan tro. Dette er en utsatt gruppe i en utsatt periode av livet. Denne forståelsen er viktig og den må følges opp med tiltak for studentene, sier han.

– Jeg mener det er urimelig at campus og lesesaler må holde stengt, samtidig som bibliotekene er åpne.

Svein Stølen, rektor ved Universitetet i Oslo mener det er urimelig at ikke lesesalene åpner når bibliotekene gjør det. Foto: Henriette Mordt / NRK

– Har ikke glemt studentene

Dette er noen av funnene fra rapporten Studiebarometeret 2020:

Rundt halvparten av studentene sier at de har vært mer ensomme og nesten fire av fem har savnet det sosiale studiemiljøet.

To av tre opplevde det som vanskeligere å strukturere studiehverdagen.

Studentene har brukt omtrent like mye tid samlet på studier i år som i tidligere år, men noe mindre tid på organiserte læringsaktiviteter og noe mer på egenstudier.

70 prosent opplevde i liten eller ingen grad å få økonomiske problemer som følge av permittering eller mindre deltidsjobbing, mens dette er en realitet for 20 prosent.

70 prosent av studentene oppgir at de ikke hadde noe nettbasert undervisning før nedstengningen. Blant disse, mener sju av ti at de har fått et dårligere faglig utbytte av undervisningen etter innføringen av smitteverntiltak, og omtrent like stor andel synes undervisning på nett var mindre motiverende.

Høyere utdanningsminister Henrik Asheim forsikrer om at de ikke har glemt studentene:

– Vi er nødt til å ta hensyn til der det muterte viruset brer om seg. Da må det være ekstraordinære tiltak for alle i samfunnet, også studentene. Men nå må vi sørge for at vi også får åpnet opp mest mulig, slik at studentene kan møtes i trygge og smittevernfaglige omgivelser, sier Asheim.