Ny rapport: Nordmenn har blitt mindre skeptiske til innvandring

På oppdrag frå Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDi), har Institutt for samfunnsforsking (ISF) lagt fram ei haldningsundersøking om innvandring.

Rapporten vart presentert av Jan-Paul Brekke og Ferdinand Mohn, forskarar ved ISF og forfattarar av rapporten.

Integreringsbarometeret 2018 er basert på ei spørjeundersøking gjort seinhausten 2017. Eit utval på 3000 av den norske befolkninga deltok i undersøkinga.

Jan-Paul Brekke har leia arbeidet med årets integreringsbarometer. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Nordmenn har aldri vore meir positive

I hovudfunna til rapporten kjem det fram at 61 prosent av den norske befolkninga meiner Noreg bør ta inn fleire flyktningar.

Dette er det høgaste talet målt av ISF sidan dei byrja undersøkinga i 2005. Sist undersøkinga vart gjort, var i 2014. Då var 55 prosent positive.

Undersøkinga er utført åtte gonger dei siste tolv åra.

Sidan 2014 har kommunar i Noreg teke imot og busett meir enn 45 000 flyktningar.

– Fleire enn nokon sinne er òg positive til asylmottak i område der dei bur, seier direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn.

Splittar befolkninga

Når det kjem til integrering, er nordmenn meir skeptiske. Berre to av ti synest integreringa går bra. Nær halvparten av dei spurte i undersøkinga er kritisk til integrering.

Ifølgje Rieber-Mohn syner dette at integrering både tek tid og er utfordrande. Målet er at barn av innvandrarar opplev like moglegheiter og blir sett på som ein del av fellesskapet.

– Integrering er ikkje noko «quick fix».

Ifølgje direktør i IMDi, Lise Rieber-Mohn, er det integrering som er den største utfordringa. Foto: Bjurn Avlesen

Regjeringa har tidlegare varsla eit integreringsløft, der det er retta krav til både innvandrarar og kommunane i landet.

– Heile befolkninga må bidra om vi skal lukkast. Vi må ha fleire møtestader og fellesarenaer, seier Rieber-Mohn.

– Mykje blir betre med tida

Trass i stor skepsis til integrering, er det også mange som er positive. Seks av ti meiner at forholdet mellom innvandrarar og resten av befolkninga vil bli betre over tid, syner rapporten.

Rieber-Mohn er optimistisk over funna.

– Mykje blir betre med tida. Men vi har utfordringar vi må ta tak i om vi skal lukkast med integreringa.

Det viktigaste for Rieber-Mohn er at innvandrar lærer seg norsk og kjem ut i arbeid.

SV er mest positiv til innvandring

I rapporten kjem det fram at SV er det partiet som er mest positive til innvandring, der 74 prosent svarer at innvandring er bra.

– Frp er det partiet som er minst positive til innvandring i Noreg. Fem prosent er positive, medan 74 prosent meiner innvandring er dårleg, seier Jan-Paul Brekke.