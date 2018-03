Ny rapport: Kunne ha unngått 60 dødsfall og skader i trafikken

Hvert år blir over blir over 100 mennesker alvorlig skadd eller drept i trafikkulykker med tunge godsbiler.

Hvert år kunne over halvparten av dem – 60 dødsfall og skader – ha vært unngått, ifølge en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI), som har undersøkt ulykker med tungtransport de siste ti årene.

KAN REDDE FLERE: Forsker Tor-Olav Nævestad i Transportøkonomisk institutt mener flere alvorlige trafikkulykker kan forhindres med mer systematisk sikkerhetsarbeid i tungtransportnæringen. Foto: Transportøkonomisk institutt

Løsningen kan virke enkel.

Fokus på kjørestil og hviletid

Det handler om sikkerhetskultur og systematisk oppfølging av førernes kjørestil, fart og bilbeltebruk.

I tillegg kommer fokus på hviletid, mindre stress og gode systemer for å vurdere risiko sjåførene er utsatt for, og koordinering av kjøreruter, ifølge TØI-forsker Tor-Olav Nævestad.

– Det er et stort potensial for å iverksette tiltak. Vi vet at slike tiltak har stor effekt, så vi mener man kan gjøre ganske mye for å få ned drepte og skadde på norske veier, sier Nævestad.

FLÅTESTYRING: Fra kontoret hos Ruuds Transport kan de følge hvordan hver enkelt sjåfør kjører, og om de overholder hviletida. Foto: Peder Bergholt / NRK

Følger med på sjåførene

På et kontor på Sagstua i Hedmark sitter lastebileier Knut Henning Ruud foran et kart på en datamaskin. Ved hjelp av et datasystem, har han til enhver tid kontroll over hvordan hver sjåfør kjører, og om de overholder hviletiden.

I lastebilene får samtidig sjåførene kontinuerlig tilbakemeldinger på kjøringen. Hver måned går Ruud igjennom kjøringen og gir tilbakemeldinger til hver enkelt sjåfør.

Det har både ført til mer økonomisk kjøring, færre småulykker og reduserte utgifter, sier Ruud.

– Farten er hele greia her. Blir den for høy, blir risikoen for ulykker for stor.

MER SIKKERHET – FÆRRE ULYKKER: Lastebileier Knut Henning Ruud mener kontinuerlig og bevisst arbeid med økonomikjøring og sikkerhet har bidratt til færre ulykker, mindre stressede sjåfører og reduserte utgifter for bedriften. Foto: Peder Bergholt / NRK

Lastebileierforbundet: – Kan bli bedre

Mange bedrifter har ikke like gode rutiner som Ruud Transport.

– Det er ganske stor variasjon mellom bedriftene. Noen jobber mye og bevisst med sikkerhet, mens andre kan gjøre mer, sier TØI-forsker Nævestad.

Arbeidstilsynet har de siste to årene undersøkt hvordan norsk transportnæring jobber med sikkerhet. Nesten fire av ti bedrifter har ikke kartlagt farene sjåførene kan bli utsatt for, på en god nok måte. Over tre av ti hadde ikke planer for hvordan de skal fjerne fare og problemer.

MER TILSYN: Administrerende direktør i Norges Lastebileierforbund, Geir Mo, vil ha mer tilsyn fra norske myndigheter for å sikre at transportnæringen jobber med sikkerhet slik de skal. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / NLF

I Lastebileierforbundet er de kjent med utfordringen, og jobber nå med å kurse sine medlemmer for å øke kunnskapen om hvordan man jobber med sikkerhet i en bedrift.

Administrerende direktør Geir Mo mener myndighetene må føre mer tilsyn for å sørge for at transportbransjen jobber med sikkerhet slik de skal.

– Enhver skade og ethvert dødsfall i trafikken er ett for mye, sier Mo.

– Å holde fartsgrensen, avpasse farten etter forholdene og bruke bilbelte redder liv, det er det ingen tvil om.