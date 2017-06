Ny rapport: Foreslår å korte ned eksamensperioden til fem dager

Dersom eksamensperioden flyttes mot slutten av året og kortes ned til fem dager, vil elevene få mer tid til undervisning, skriver et arbeidsutvalg, nedsatt av Kunnskapsdepartementet, i en rapport som ble lagt frem torsdag.

– Utgangspunktet vårt var at alle elever skal få de timene de har krav på, at det skal være meningsfull undervisning i de timene, og at elvene ikke plutselig har fire uker hvor det ikke skjer noe på skolen, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han sier at han nå vil bruke tid på å sette seg inn i rapporten og anbefalingene fra arbeidsgruppen før han konkluderer.

Går glipp av undervisning

I fjor la Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) frem en rapport som viste mange elever ikke får det antall timer med undervisning, som de har krav på.

Rapporten pekte på at eksamensperioden var den viktigste grunnen til at undervisningstimene falt bort.

På bakgrunn av denne rapporten fikk et utvalget i oppgave å finne løsninger på dette problemet, og denne uken mottok kunnskapsministeren arbeidsgruppens anbefalinger.

Eksamen etter 17. mai

Arbeidsgruppen, som består av Elevorganisasjonen og lærerorganisasjoner har blant annet vurdert om eksamen bør flyttes til før 17. mai, men har konkludert med at dette ikke er god løsning.

De mener det er feil å ta hensyn til russefeiringen når skoleåret og eksamensperioden skal planlegges.

Arbeidsgruppen foreslår en løsning der undervisningstiden forlenges med en uke mot at eksamenstiden kortes ned og flyttes mot slutten av skoleåret.

I en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet har utvalget lagt frem tre ulike modeller.