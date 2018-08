Ny rapport: Flere gutter melder om psykiske helseproblemer

Omfanget av selvrapporterte fysiske og psykiske helseplager øker, og økningen er markant viser årets Ungdata-rapport fra NOVA og OsloMet.

Nærmere 30 prosent av jentene opplyser dette, men økningen er størst blant guttene, der nærmere 11 prosent melder om psykiske helseproblemer. Forsker ved OsloMet, Ingunn Marie Eriksen, mener guttene har blitt oversett.

Ingunn Eriksen er forsker ved NOVA, seksjon for forskning om ungdom, skole og ungdomskultur. Foto: Studio Vest

– Det er viktig å være klar over for guttene har fått veldig lite oppmerksomhet i denne sammenhengen sammenlignet med jenter. Nå ligger det på cirka 11 prosent av guttene på videregående som melder om et høyt nivå av plager, sier hun til NRK.

Kroppspress gjør seg nå også gjeldende blant gutter. Dette er en ny tendens. Sosiale medier og et økende fokus på kropp, trening og kosthold gjør at dette oppleves som stressende for flere gutter.

Psykologspesialist Per Are Løkken har et tjuetalls ungdommer til samtale hver uke. Løkke forteller at guttene ikke snakker på samme måte om problemene sine som jentene.

– Det er veldig tett innpå. Det kjenner på det og snakker om det, mens gutter skyver det litt mer bort, men det er jo der. Alle de guttene jeg snakker med kan snakke om sine ting, men det tar litt mer tid å komme innpå, sier han.

Opplever ytre press

I undersøkelsen kommer det frem at det er mindre fremtidsoptimisme og lavere skoletrivsel blant elevene i ungdomsskolen og i videregående. Årsaken til dette er todelt sier Ingunn Marie Eriksen.

– Det er først og fremst skole- og utdanningspress, også er det kroppspress knyttet til selvbilde, sier hun.

For de fleste er de psykiske plagene forbigående. Men for noen blir de varige. Økende individualisering i samfunnet og press om å lykkes i skolen er noen av grunnene, ifølge undersøkelsen.

Per Are Løkke mener der et for stort ytre press på de unge og at det kan bli for mye som skal inn i hverdagen. Så mye at de unge ikke får tid til å tenke og fordøye opplevelsene.

– De ytre tingene blir viktigere enn å få tid og rom til å komme inn i seg selv, og finne et feste i egen personlighet, sier han

De ytre tingene blir viktigere enn å få tid og rom til å komme inn i seg selv, og finne et feste i egen personlighet, sier psykologspesialist Per Are Løkken Foto: Mia Oshiro Junge / NTB scanpix

De fleste trives

Årets rapport er den sjette nasjonale rapporten som årlig utgis av ungdatasenteret ved OsloMet-storbyuniversitetet.

Den viser at de aller fleste ungdommer trives og er godt fornøyd med foreldrene sine, med vennene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor.

De aller fleste har en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og samvær med jevnaldrende preger hverdagen.

Flertallet har god fysisk og psykisk helse, og de fleste ser på sin egen framtid med betydelig optimisme.