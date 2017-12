Ny rapport: – Innvandrere oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen

Det har lenge vært omstridt å gi ut slike rapporter. Statistisk sentralbyrå la ut sin rapport om kriminaltet blant innvandrere i morges.

Det er innvandrings- og intergreringsminister Sylvi Listhaug som har bestilt rapporten.

Høyere andel

Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen.

Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn består, men har gått ned siden forrige rapport ble laget.

Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. I alt 6,7 prosent av innvandrerne i Norge var siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. For den øvrige befolkningen var andelen 4,5 prosent.

Ny trend

Overrepresentasjonen i statistikken gjelder særlig familieinnvandrere og flyktninger, og personer fra Afrika.

Blant de asiatiske landene er innvandrere fra Filippinene, India, Kina og Thailand er betydelig underrepresentert, mens innvandrere fra blant annet Tyrkia, Afghanistan, Irak og Iran er betydelig overrepresentert.

Personer med bakgrunn fra Vest-Europa og Nord-Amerika, samt utdanningsinnvandrere, er også underrepresentert.

Rapporten beskriver en utvikling fra begynnelsen av 1990-tallet der graden av overrepresentasjon økte over tid, men fra årtusenskiftet har vi sett en tydelig nedadgående trend, skriver forskerne.

Utvikling over tid

Forsker i SSB, Synøve Andersen sier at tallene viser at andelen gjerningspersoner var 6,7 prosent blant innvandrere, 11,3 prosent blant norskfødte med innvandrerforeldre og 4,5 prosent i den øvrige befolkningen blant de over 15 år som var bosatt her i 2010.

Hun sier også til NRK at det blant annet er vinningskriminalitet som viser overrpresentativitet blant innvandrere.

I denne studien ser forskerne nærmere på hvilken landbakgrunn og innvandringsgrunn innvandrerne har, og skiller i tillegg på ulike typer kriminalitet. Resultatene i rapporten viser også utvikling over tid.

Etterforskede lovbrudd

Rapporten formidler resultatene fra en analyse av siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015.

Alle analyser er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger forskjeller etter innvandringsbakgrunn og utvikling over tid. Rapporten er skrevet med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

