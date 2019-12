Ny rapport: 286 avvik i ambulanseflytjenesten siden Babcock overtok

Den 1. juli overtok Babcock ansvaret for ambulanseflytjenesten. Ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø har det vært en «betydelig økning» i registrerte forsinkelser siden selskapet tok over.

Antallet registrerte avvik der oppdrag har blitt forsinket eller har måtte bli overført fra fly til andre ressurser, som f.eks. Forsvarets helikopter eller redningshelikopter, teller nå 286.

De ferske tallene kommer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge. Tallene gjelder fra 1. juli til 30. november i år.

Mandag ettermiddag ble det kjent at Helse Nord har satt krisestab som følge av situasjonen.

Overlege Mads Gilbert sier til NRK at han har merket en forverring og at det er pasientene i nord som blir skadelidende.

PÅ BAKKEN: Fire av 11 Babcock-fly sto på bakken mandag morgen. Foto: Pål Hansen / NRK

– Dette er akuttmedisinske situasjoner i all hovedsak, og der er tiden er kritisk faktor. For hjerne, for hjerte og ved alvorlige skader. Det vi alltid ønsker å unngå er tidstap, sier han til NRK.

I sum utgjør de 286 avvikene og betydelig økning sammenliknet med tidligere, ifølge Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) Tromsø.

– Dette er en alvorlig situasjon og vi er lei av at helsemyndighetene på topplan, våre eiere, skjønnmaler dette og sier at alt er i orden, sier Gilbert til NRK.

Ifølge overlegen fører de økte mengden med avvik til at problemene forplanter og at regnestykket derfor ikke går opp.

– Det rammer pasientene, sier han.

Det har stormet rundt selskapet Babcock etter at fem av selskapets totalt 11 ambulansefly ble satt på bakken i helgen.

– Krevende overgangsperiode

Babcock sier til NRK at de ikke er fornøyd med sin egen leveranse så langt. Operativ direktør i selskapet, Hans Skog-Andersen, sier at overgangsperioden har vært krevende.

– Det har vært en krevende overgangsperiode, men situasjonen var i ferd med å bedre seg i slutten av november. Nå er vi satt tilbake på grunn av en teknisk feil på fem av de nye flyene. Vi jobber intensivt med å utbedre feilen, sier han til NRK.

Skog-Andersen sier at de nå har satt inn to ekstra ambulansefly slik at de dekker alle flybasene.

Helseminister Bent Høie måtte svare for seg om situasjonen i Luftambulansetjenesten da han møtte i Stortinget mandag.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremmet i dag et forslag i Stortinget om at regjeringen måtte trygge beredskapen inntil staten kan overta driften av ambulanseflyene.

Helseministeren erkjente i dag at han var klar over problemene med luftambulansen allerede i august i år.



– Når det gjelder de tekniske utfordringene, er det riktig at de har vært kjent siden august. Det er også noe det har vært jobbet med, det har ikke vært holdt hemmelig eller skjult, svarte Høie.

Les mer: Ap og Sp ber staten overta ansvaret for ambulanseflyene

– Flysikkerheten ivaretatt

Håvard Vikheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, sier at de følger med på situasjonen med selskapet. Mandag morgen sto fire av Babcocks fly fortsatt på bakken.

– Selskapet har satt de aktuelle flyene på bakken og innført strengere restriksjoner på sikt og skydekke på de flyene som er i drift. På bakgrunn av den informasjonen vi har mener Luftfartstilsynet at flysikkerheten er ivaretatt gjennom de tiltakene som blir gjennomført, sier Vikheim til NRK.

Luftfartstilsynet sier at de får kontinuerlig oppdateringer fra selskapet.