Å putte snus under overleppa var i mange år et mannsfenomen. Men etter hvert plukket også kvinner opp vanen. Bruken økte kraftig.

Nå ser det imidlertid ut til at mange av de yngre kvinnene er i ferd med å kutte ut snusbruken, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI).

Den kraftige økningen de siste ti årene har nemlig stoppet opp, og blant de aller yngste (16-24) har altså bruken sunket de siste årene. Økningen har også stoppet opp i aldersgruppen 25-49 år.

Dette skjer samtidig som snusbruken blant unge menn i samme aldersgruppe har vært stabil. Blant de eldre har bruken fortsatt å øke.

– De siste tallene for unge kvinner (16-24 år) viste en svak nedgang for et par år siden. Nå er det cirka 14 prosent av unge kvinner som bruker snus daglig, sier Tord Finne Vedøy til NRK.

Han er forsker ved avdelingen for rusmidler og tobakk i FHI, og har også jobbet med den ferske FHI-rapporten.

TAR UT SNUSEN: De aller yngste kvinnene har kuttet ut snusen, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Tora Krogh / NRK

– Koster masse penger

Det er altså de yngste som ser ut til å droppe snusen. Bruken flater ut, både for menn og kvinner.

Rapporten sier imidlertid ingenting om årsaken.

– Det er vanskelig å fange akkurat årsakene, men det er gledelig å se at det ikke lenger er en særlig økning verken blant unge kvinner eller unge menn, kommenterer han.

En kjapp intervjurunde i Oslos gater bekrefter inntrykket.

Sunniva French Folstad er en av de unge kvinnene som har valgt å holde seg unna snusen.

– Ikke er det sunt og det koster masse penger. Og så har jeg liksom ingen rundt meg som snuser, så det har aldri vært veldig kult. Jeg har aldri tenkt at det har jeg lyst til å gjøre også, sier hun.

Marie Hesselberg Simonsen (t.h.) og Anne Maren Erlandsen tror det er blitt mer fokus på helse. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

– Sunnhetstrend

Marie Hesselberg Simonsen tror at skadevirkningene spiller en større grad nå enn før.

– Kanskje det er litt mer fokus på helseeffektene. Jeg føler det er en viss sunnhetstrend, i hvert fall blant de som er i tjueårene. De drikker mindre og det er kanskje også sånn at hvis man tar sunne valg, så ryker snusen fort, tror hun.

– Mange venner i Oslo har sluttet å snuse fordi de ble avhengig av det, forteller Fredrik Rost.

– På jobben snuser ingen lenger, men de fleste gjorde det før.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, jubler over tallene i rapporten. Hun sier at designet på snuspakkene tidligere var spesielt rettet mot kvinner for å trekke til seg nye kundegrupper.

De nye røykpakkene og snusboksene fikk så i 2017 en mørkegrønn farge og ble produsert uten logo og farger.

Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, gleder seg over tallene. Foto: Maria Olivia Rivedal

Ross tror derfor at det å gjøre snuspakkene reklamefrie har hatt en positiv effekt på det å redusere snusbruken blant kvinner.

Økte avgifter og mer informasjon om skadevirkningene med å bruke snus har også spilt en rolle, tror hun.

– Spesielt gjelder det opplysningene om at snus er skadelig under svangerskapet, kommenterer hun.

Ingrid Stenstadvold Ross håper nå at utflatingen er begynnelsen på en ytterligere reduksjon av snusbruken.

– Jeg håper virkelig det. Vi jobber fortsatt videre for at færre skal begynne, forteller hun.

Andre tall fra FHI-rapporten Ekspandér faktaboks De siste FHI-tallene viser at rett under 10 prosent røyker daglig, det er litt lavere enn andelen som bruker snus i voksenbefolkningen.

E-sigarettbruken er veldig stabil og veldig liten. 1 prosent daglig bruk.

De tre fylkene med høyest andel som bruker snus er Trøndelag, Troms og Nordland. Agder-fylkene og Telemark var de tre fylkene med den laveste andelen regelmessige snusbrukere.