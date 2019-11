Ny politiordre etter omstridt koranbrenning

– Vi kommer til å rydde opp. Vi kommer til å gjøre det helt klart, at ytringsfriheten gjelder. Det å skjende koranen er en del av ytringsfriheten, enten vi liker det eller ikke, sier Kallmyr til NRK.

På spørsmål om det er lov å brenne Koranen i Norge, svarer justisministeren:

– Ja.

Under Sian-demonstrasjonen i Kristiansand. Her griper politiet inn etter at Sian-lederen har tent på Koranen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Justisministeren og politidirektør Benedicte Bjørland deltok tirsdag kveld på debatten i NRK.

Utgangspunktet er diskusjonen som har oppstått etter demonstrasjonen i Kristiansand den 16. november, der Sian (Stop Islamiseringen av Norge) forsøkte å tenne på Koranen.



Politiet grep inn og flere personer ble pågrepet.

I etterkant har det vist seg at politiet agerte bakgrunn fra en fersk, eksplisitt ordre fra politidirektør Bjørnland som ga politiet lov til å avverge offentlig skjending av Koranen og andre religiøse symboler.

Politiet hadde åpnet for at politiet kunne stanse brenning av religiøse symboler.

Sians frontfigur Arne Tumyr fraktes vekk av politiet i etterkant av demonstrasjonen i Kristiansand 16. november. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix / Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Justisministeren sier til NRK at han hadde en forståelse av at Politidirektoratets vurdering av ordren, om at politiet kunne bryte inn under koranbrenningen, var vurdert av Riksadvokaten. Dette viste seg å ikke stemme.



– Det har nok vært litt kommunikasjonssvikt mellom Justisdepartementet og Politidirektoratet, sier Kallmyr til NRK.

Justisminister Kallmyr sier at politiordenen nå endres igjen.

– Den nye politiordren kommer til å slå ettertrykkelig fast at vi har ytringsfrihet, og den skal ikke politiet blande seg inn i, sier han til NRK.

– Er det lov å avverge en slik brenning?

– Etter min forståelse er det vanskelig fordi det vil framstå som en forhåndssensur, sier Kallmyr.

Politidirektør Bjørnland sier at ordren som ble gitt i forkant av demonstrasjonen ga politiet muligheten til å stanse straffbare handlinger etter lovens paragraf 185.

– Det er en veldig krevende bestemmelse, og den er lite prøvd i rettsapparatet, sier hun til NRK.

Politidirektøren sier at de var i «uforbindtlig og uformelt i kontakt» med Riksadvokaten i forkant av demonstrasjonen i Kristiansand, men at de ikke hadde noen skriftlig utredning fra riksadvokatembetet.

– Vi satt igjen med et inntrykk av, det er en helhetsvurdering, at hvis man står overfor en brenning av koranen, hvis det ytres hatefullt, hvis det er spent stemning i en demonstrasjon, da kan man være over i §185, sier hun til NRK.

Ifølge Bjørnland er den nye, reviderte ordren nå ute til høring i politidistriktene. Politidirektøren vil ikke si hvordan den nye ordren lyder.

– Den vil konsentrere seg om politiloven og de hjemlene vi har der for å avvikle demonstrasjoner slik at vi tar vare på ytringsfriheten, demonstrasjonsfriheten og samtidig kan avvikle demonstrasjoner trygt og godt.

Brenner det norske flagget

Koranbrenningen i Kristiansand har ført til kraftige reaksjoner i utlandet. I dag ble det avholdt en demonstrasjon i Karachi i Pakistan hvor demonstranter tente på det norske flagget i protest mot koranbrenningen i Kristiansand.

Også på søndag ble det avholdt demonstrasjoner. Bildene fra markeringen viser at norske og amerikanske flagg ble brent. I en video av protestene på søndag i Karachi, blir det blant annet sagt:

– Vi gjør dette i for å hedre profeten og Koranen.

Demonstrantene holder opp bannere og synger flere slagord, før de brenner flaggene til USA og Norge.