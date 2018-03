Ny paragraf skaper tvil: Når starter og slutter skolens ansvar?

En forelder ringer en lærer en lørdagskveld. Det har oppstått en situasjon mellom to barn på nettet i forbindelse med en barnebursdag. Foreldrene vil at skolen skal ordne opp.

– Vi har fått innspill fra våre tillitsvalgte om uro og usikkerhet blant noen lærere, knyttet til hvor langt aktivitetsplikten til skolen går når mobbing og digitale krenkelser ikke skjer på skoleveien, SFO eller skolens område, forteller Terje Skyvulstad, nestleder i Utdanningsforbundet.

Hvor går grensen?

Fra 1. august 2017 ble skolens såkalte aktivitetsplikt i Opplæringsloven 9A utvidet til også å gjelde utenfor skolens område.

«At årsaken til elevens mistrivsel skyldes forhold utenom skoletiden eller utenfor skolens

område, begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av det. Dette er særlig aktuelt i forbindelse med digitale krenkelser (...)» står det rundskrivet fra Utdanningsdirektoratet.

KREVENDE: Terje Skyvulstad mener det ikke åpenbart i regelverket som eksisterer hva som er foreldrenes oppdragerrolle og hva som er skolens ansvar. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– Vil det si at man er lærer 24 timer i døgnet?

– Det er krevende å skille mellom hvor foreldreansvaret slutter og hvor skolens ansvar begynner. Den delen av aktivitetsplikten som går på grensen mellom hva som er foreldrenes oppdragerrolle og hva som er skolens ansvar, er ikke åpenbar i regelverket som eksisterer, forteller Skyvulstad.

Les også: Elever kan få fotoforbud

NRK har vært i kontakt med flere lærere og rektorer som beskriver ulike situasjoner der grensen mellom skolen og foreldrenes ansvar oppfattes uklart:

En lærer tar initiativ til et foreldremøte for å snakke om 7.-klassens bruk av sosiale medier til foreldregruppen. Det har oppstått en del krenkelser og mobbing.

«Kanskje det kunne være en idé å skru av mobilen før 22.00,» foreslår læreren. Et titalls foreldrehoder nikker, men noen protesterer også; de vil ikke sette begrensninger i barnas liv på sosiale medier – vil ikke at skolen skal blande seg inn i deres oppdragelse.

Artikkelen fortsetter under bildet

ALTOPPSLUKENDE: Sosiale medier er en stor del av hverdagen til norske elever, nå har skolen også en aktivitetsplikt overfor krenkelser som skjer digitalt utenfor skolen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Foreldrene er hovedansvarlige for å følge med i barnas digitale liv. Mange plattformer har en 13-årsgrense og den bør foreldrene holde seg til, forteller Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget for Grunnskolen (FUG), og fortsetter:

– Men det er viktig at skolen også er godt kjent med dette og kan veilede barna. Politiets forebyggende enhet kan være til hjelp når dette temaet skal diskuteres på foreldremøter.

Artikkelen fortsetter under videoen

Se Forbrukerinspektørenes dokumentar om overgrep mot barn via mobilen. Du trenger javascript for å se video. Se Forbrukerinspektørenes dokumentar om overgrep mot barn via mobilen.

Rekordmange foreldre klager

Fylkesmannen i Oslo og Akershus mottok 200 muntlige og skriftlige henvendelser fra foreldre det første halvåret etter at loven trådde i kraft i august 2017.

Halvåret før behandlet de 54 saker.

– Vi ser at vi har fått inn mange flere saker angående skolens aktivitetsplikt. Vi opplever at det har sammenheng med at foreldre er bedre kjent med lovverket, forteller Grethe Hovde Parr, utdanningsdirektør i Oslo og Akershus.

FLERE SAKER: Utdanningsdirektøren i Oslo og Akershus forteller om en stor økning i antall saker fra foreldre. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Parr presiserer at de ikke har oversikt over hvor mange saker som handler om digitale krenkelser, eller hvorvidt situasjonene har skjedd i eller utenfor skoletiden.

Også i Hordaland beskriver de en økt pågang av klager fra foreldre. Fra loven trådde i kraft har de fått inn 83 saker.

– Vi har hatt saker der digitale krenkelser har vært en del av temaet, men dette blir ikke særskilt registrert i vårt system, forteller Johan Sverre Rivertz seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hordaland.

Vil sette i gang en egen evaluering

Nå vil Utdanningsforbundet på eget initiativ evaluere hvordan skolene synes lovverket egentlig fungerer.

– Vårt inntrykk er at det ikke er planlagt en stor evaluering av lovverket før i 2019. Vi vil derfor sterkt vurdere å sette i gang en egen evaluering så raskt som mulig i 2018. Som forbund mener vi det er klokt å lytte til medlemmene våre og deres erfaringer, sier nestleder Skyvulstad.

FLERE OPPGAVER: Etter at sosiale medier ble en del av elevenes hverdag krever det større samarbeid mellom foreldre og skolen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Han forteller at flere rektorer og lærere rapporterer om merarbeid etter at loven trådde i kraft.

– Jeg skjønner at foreldre tar kontakt, men når det gjelder tidsbruk er det viktig å se på. Jeg tror veldig mange rektorer kvier seg for å si noe om dette. De vil ikke snakke om egen arbeidstid opp mot barnas trygghet. Mange kommuner har heller ikke det apparatet som skal til for å avlaste rektor,

– Kan det føles som en ansvarsfraskrivelse fra foreldre i å følge opp barnas digitale liv, at skolen nå er lovpålagt å ta ansvar?

– Vi har ikke tatt over foreldreansvaret. Jeg tror lovgiverens tanke bak dette er at mobbing og krenkelse på sosiale medier er et nytt problem og at det er viktig med godt samarbeid mellom barn og lærere og foreldre. Men slik det er i dag er ikke regelverket presist nok til at man skjønner hvor grensen går, forteller Skyvulstad.

UMULIGE GRENSER: Gunn Iren Müller, leder i Foreldreutvalget, tror det er umulig å skille på hva som har skjedd i og utenfor skoletiden. Foto: Lisbeth R. Traaholt

Lederen i FUG mener det er umulig å skille mellom hva som har skjedd i og utenfor skoletiden.

– Konflikter som har oppstått utenom skoletid dras med inn i skoledagen, det må skolen som den profesjonelle parten greie å håndtere, men det er urimelig å forvente at lærere skal stille opp i helgen hvis det har vært en konflikt mellom barna, sier Müller.

Eksemplene tar utgangspunkt i virkelige situasjoner beskrevet for NRK.