Ny NSM-sjef lånte penger av utleier i sin forrige jobb

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er i krise etter å ha tatt opp det som blir betegnet som et ulovlig lån fra John Fredriksen-kontrollerte Norwegian Property på Fornebu.

Låneavtalen på til sammen 200 millioner kroner gjorde at tidligere NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk på dagen 8. desember. Lånet omtales av Justisdepartementet som et «gråmarkedslån».

Idag ble en ny, midlertidig sjef utpekt for å rydde opp.

Lars Christian Aamodt var inntil oktober i år sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon.

I 2021 ledet han en flytteprosess til det KLP-eide kontorbygget Lysaker Torg 45.

«Det er veldig lenge siden»

Ifølge en oversikt Forsvarsbygg har utarbeidet for NRK, ble det inngått 3 ulike leieavtaler med «finansiering av tilpasningsarbeider gjennom leien» i perioden Aamodt var sjef for FLO.

To avtaler er datert 15. oktober 2021, og en ytterligere avtale ble inngått den 2. januar i år.

NRK har foreløpig ikke fått innsyn i leieavtalene, som ble inngått mellom KLP og Forsvarsbygg.

I dette KLP-eide bygget på Lysaker Torg 45 flyttet Forsvarets Logistikkorganisasjon inn under Lars Christian Aamodts ledelse. Leiekontrakten inneholder ifølge Forsvarsbygg elementer av finansiering. Foto: KLP

Aamodt bekrefter overfor NRK at det ble lånt penger.

– Vi flyttet til Lysaker og jeg var sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon, og vi leide det lokalet. Men detaljer i det kontraktuelle kan jeg ikke kommentere på.

– Du husker ikke hvor mye penger dere lånte?

– Nei, det er veldig lenge siden.

– Tenker du at det kan bli et problem for deg, at du har hatt befatning med den type leieavtaler som nå granskes?

– Jeg tror ikke det. Men jeg vil også tro at når utvalget (som skal granske NSM-saken, red.anm.) leverer sin vurdering, så ser de på den konkrete saken men også gjør en mer generell betraktning rundt leie av sivile bygg og anlegg. Og da vil sikkert det andre statlige etater har gjort bli gjenstand for revisjon.

Lang erfaring fra Forsvaret

Justisdepartementet har brukt den siste halvannen uken til å finne en ny leder.

Aamodt er opprinnelig utdannet flyger og har blant annet vært sjef for 338 jagerflyskvadronen og sjef for Operasjonsgruppen ved Ørland hovedflystasjon. Han har vært norsk nasjonal styrkesjef i Afghanistan, og gikk tidligere i høst av som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han kommer nå fra KPMG hvor han jobbet som konsulent.

– Jeg ser fram til denne perioden og til å bidra til NSMs evne til å levere på sitt svært viktige samfunnsoppdrag. Samtidig skal jeg sørge for at det eksterne utvalget får den informasjonen de trenger til å gjøre sine vurderinger og anbefale tiltak. Jeg ønsker også å bruke denne perioden til å sørge for at NSM har et godt fundament å bygge videre på i en sikkerhetspolitisk krevende tid, sier Aamodt i pressemeldingen med kunngjøringen av ham som ny sjef.

Tidligere direktør Sofie Nystrøm gikk av med umiddelbar virkning fredag 8. desember.