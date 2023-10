Det israelske forsvaret melder på X/Twitter at deres kampfly har bombet over 200 mål i Al-Furqan-nabolaget i Gaza natt til onsdag. Det er ifølge dem tredje gang det siste døgnet at de angriper nabolaget, som de hevder at brukes som base av Hamas.

Totalt skal 450 mål ha blitt truffet i luftangrepene gjennom natten, skriver NTB.

Hamas melder at minst 30 palestinere er drept i nattens luftangrep, og at hundrevis er såret. Ifølge dem er mange titalls bolighus, fabrikker, moskeer og butikker rammet, skriver nyhetsbyrået AFP.

Antyder bakkeinvasjon

Det er knyttet spenning til om Israel kommer til å gjennomføre en bakkeinvasjon i Gaza.

Israels forsvarsminister, Yoav Gallant, kunngjorde tirsdag at de skulle eskalere innsatsen i krigen mot Hamas, melder Reuters.

– Vi startet offensiven fra luften, senere kommer vi også til å komme fra bakken. Hamas ønsket endring, og det skal de få. Det som en gang var i Gaza vil ikke lengre være, sa han da han besøkte israelske tropper nær grensen.

Kvinner og barn løper i frykt i Gaza. Foto: MOHAMMED ABED / AFP

300.000 israelske soldater nær grensen

Ifølge talsperson for det Israelske forsvaret, Jonathan Conricus, skal 300.000 soldater nå være utplassert i nærheten av grensen til Gaza, skriver Al Jazeera.

– Vi gjør oss klare for å utføre oppdraget ilagt oss av den israelske regjeringen. Vi skal sørge for at Hamas etter denne krigen aldri mer vil ha militær kapasitet som kan true eller drepe israelske sivile, sier han.

Den israelske avisen Haaretz BBC skriver at USA, Israel og Egypt er i samtaler om å etablere en humanitær korridor inn til Gaza.

Strømmen i Gaza kan forsvinne i løpet av noen timer, skriver Al Jazeera. Selskapet som forsyner Gaza med strøm er i ferd med å gå tom for drivstoff, ifølge myndighetene.

Dødstallene stiger

Dødstallene fortsetter å stige i den blodige krigen mellom Israel og Hamas.

– De siste 24 timene har Israel utført omfattende bombing fra lufta, sjøen og land nesten uavbrutt på Gazastripen. Det har ført til en markant økning i dødstallet, blant dem barn og kvinner. Palestinske væpnede grupper har vilkårlig avfyrt raketter rettet mot israelske bebodde områder, skriver FN i en uttalelse.

Bygninger i Gaza røyklagt etter luftangrep fra Israel. Foto: MOHAMMED SALEM / Reuters

Ifølge offisielle tall fra FN har over 400 palestinere blitt drept i Gaza det sist døgnet. Totalt melder de at 830 palestinere og over 1200 israelere er drept siden krigens utbrudd i helgen.

Minst 4250 palestinere og 2800 israelere er såret.

FN melder også at over 260.000 palestinere er fordrevet inne i Gaza som følge av israelske angrep.