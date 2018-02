Ny metode for boligprisstatistikk: – Kan påvirke markedet

Metoden for hvordan Eiendom Norge beregner boligprisveksten på, er endret fra nyttår.

Den er helt ny - og gjør at prisene i de store byene vil svinge mer enn tidligere.

Det gjør at man bør være ekstra varsom med å tolke for mye inn i tallene, mener ekspertene.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea tror den nye metodikken kan komme til å påvirke stemningen i markedet i de store byene.

Han trekker fram Oslo, der prisene har falt over 12 prosent fra toppen, som eksempel.

– Januartallene viser normalt en oppgang, og en overskrift om at «nå stiger boligprisene igjen i Oslo» kan virke positivt på stemningen i markedet. Og hvis den nye metoden bidrar til at prosenttallet blir høyere enn det ellers ville vært, vil effekten forsterkes, sier Bruce til NRK.

Prisene stiger mest i januar

Norske boligpriser utvikler seg i hovedsak likt hvert eneste år. Det er vanlig at eventuell prisoppgang i løpet av året tas ut i løpet årets tre-fire første måneder, for så å flate ut.

– Januar er den enkeltmåneden hvor boligprisene historisk sett stiger mest. Den viser normalt den kraftigste økningen gjennom hele året. Så vi kan forvente at boligprisen stiger når januartallene for boligprisveksten legges frem, sier adm dir. Christian Dreyer i Eiendom Norge til NRK.

– Oppgang i prisene betyr ikke at markedet kan friskmeldes

For å raskere fange opp endringer i de store byene, er statistikken endret på en måte som gjør at prisene i regionene varierer mer enn før.

– Vi vil se månedstall i de store byene som vil svinge mer enn de har gjort tidligere. Samtidig vil statistikken bli mer presis, sier Dreyer

Hittil har Eiendom Norge rapportert tall fra 92 områder på månedlig basis. Fra og med i dag endres dette til 16 områder.

– Vi vet jo at boligprisene i januar normalt viser en relativt kraftig oppgang. Hvis tallene som kommer mandag viser en sterk oppgang, kan man da konkludere med at boligmarkedet er friskmeldt?

– Nei, ikke nødvendigvis. Bergen er for eksempel en by hvor det er kraftige svingninger fra måned til måned, og vil har aldri hatt en nedgang i Bergen i januar noensinne. Så selv om vi har en oppgang i en by som det så betyr ikke det at markedet kan friskmeldes, sier Dreyer.

-Når boligpristallene kommer mandag ser vi etter tegn til at boligprisene for landet under ett fortsetter å flate ut og om markedet i Oslo viser tegn til bedring, sier seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken Markets. Foto: Handelsbanken

Dreyer råder både publikum og pressen til å være varsom med å tolke for mye ut av tallene.

– Ja, definitivt. Dette er en ny metode, og man bør sette seg inn i hvilken effekt dette får man konkluderer, sier han.

– Må se flere måneder i sammenheng

Seniorøkonom Marius Hov i Handelsbanken mener det er grunn til å være ekstra varsom med å tolke for mye ut av tallene nå.

– Det er alltid lurt når man ser på prisstatistikk, å se flere måneder i sammenheng. Nå er det en grunn til å være ekstra varsom på grunn av denne omleggingen, sier Hov til NRK.

– Så hvis det kommer veldig positive tall for januar er det likevel for tidlig å konkludere med at boligmarkedet er friskmeldt?

– Ja. For å få et bilde av tilstanden i boligmarkedet må vi se flere måneder i sammenheng, sier han.