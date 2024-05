Ny meningsmåling – flere mener kongen bør gi fra seg tronen

I slutten av februar fikk kongen en infeksjon som førte til at han ble lagt inn på sykehus i Malaysia, der han var på ferie. Han ble sykemeldt frem til 22. april.

To undersøkelser gjennomført av Norstat for NRK i perioden 12.–15. februar og 27.–30. mai, tyder på at kongens siste sykdomsperiode har påvirket folkets syn på abdikasjon.

Les også Kongen innlagt på sykehus i Malaysia

Størst økning hos de yngste og eldste

Fortsatt mener det klare flertallet at kong Harald bør sitte livet ut.

I den siste undersøkelsen mener 26 prosent at kongen nå bør gi tronen videre til kronprins Haakon, mot 57 prosent som mener han bør bli sittende.

Men dette er likevel en økning fra februar, da 22 prosent var for et troneskifte og 64 prosent ønsket å beholde kong Harald.

De største endringene er i den yngste (18–29 år) og eldste (80–99 år) aldersgruppen.

I begge disse aldersgruppene er det blitt langt flere som svarer ja på spørsmålet om de mener det er på tide at kong Harald abdiserer.

Hos den yngste aldersgruppen har antallet som mener kongen bør gi fra seg tronen økt med hele 10 prosentpoeng på tre måneder, fra 17 til 27 prosent.

Enda mer markant er økningen i aldersgruppen 80–99, der 25 prosent nå mener kongen bør abdisere, mot 14 prosent i februar.

Torsdag ettermiddag går Kong Harald i land i Ølen i Vindafjord kommune på fylkesturen. Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Fortsatt aktiv

Overskrifter om sykdom og nedtrapping til tross – seks uker etter at kongen ble friskmeldt har kongeparet vært på rundreise i vårt langstrakte land og møtt folk der de bor og blitt kjent med nye lokalsamfunn i kongeriket.

Denne uken har fem nye kommuner fått kongelig besøk etter fylkesturen, som ble avsluttet torsdag.

Kongen er nå bare 11 kommuner unna å ha besøkt alle kommunene i Norge.

Og kong Harald er superpopulær hos de aller fleste, viser en undersøkelse Norstat har gjennomført for NRK.

På en skala fra 1 til 10, gir folket ham en karakter på 9,2 i snitt.

– Det gir energi, sier kong Harald til NRK.

– Så nedtrappingen til kongen det har vært snakk om, blir ikke noe av?

– Ikke i dag, sier kongen og ler.

Kongen har også tidligere gitt uttrykk for at det ikke er aktuelt for ham å abdisere.

– Jeg fastholder det jeg har sagt hele tiden; at jeg har avlagt en ed til Stortinget, og den varer livet ut, svarte da han i januar ble spurt om han har vurdert å gi fra seg tronen etter at hans tremenning i Danmark, dronning Margrethe, gjorde det.