Ny måte å bli kvitt skjeggkre kan spare folk for 40.000 kroner

Siden skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013 har det blitt stilt spørsmål om hvordan de skal bekjempes og begrenses.

Folkehelseinstituttet har i to år holdt på med et prosjekt for å finne et effektivt insektmiddel mot skjeggkre.

Resultatet er en billigere og raskere måte å få bort de vingeløse insektene på.

I februar godkjente Miljødirektoratet et nytt insektmiddel til bruk mot skjeggkre, som de selv omtaler som «mer skånsomt for helse og miljø enn de fleste alternativene».

Forskerne bak prosjektet håper det kan spare privatpersoner for rundt 40.000 kroner.

Her viser Anders Aak hvordan insektmiddelet fungerer.

Små doser gift

Forskerne Anders Aak og Bjørn Arne Rukke ved avdeling for skadedyrkontroll hos Folkehelseinstituttet viser frem forgiftet åte.

Det sukkerholdige lokkemiddelet ligger inne i en stor sprøyte, og er blanda med en liten dose gift.

I en bolig med skjeggkre skal middelet ligge i små doser rundt omkring. Når insektene spiser middelet, dør de raskt.

Metoden er, ifølge forskerne, både tryggere og raskere enn tidligere bekjempelsesmetoder.

– Vi legger ut veldig lite åte som inneholder små doser gift. På hundre kvadratmeter plasseres kanskje ett gram med åte og det er ikke farlig for mennesker, selv om man skal unngå direkte kontakt.

Forskerne viser fram skjeggkre som de observerer. I kjelleren hos Folkehelseinstituttet i Oslo har de forsket seg fram til en ny metode for å bli kvitt de uønskede gjestene i folks hjem.

– Berører beboerne i liten grad

Aak forteller om et eksempel der en boligblokk var helt tom for skjeggkre etter 28 uker.

Før brukte skadedyrbekjemperne mye tid på omfattende kartlegging i bygget eller leiligheten.

– Tidligere ble beboerne også berørt i stor grad og det var et stresselement å ha limfeller inne i leiligheten. I tillegg måtte man kanskje fjerne lister og gjøre andre ting med bygget, men det er unødvendig nå, sier han.

Anders Aak forteller at skjeggkre sjeldent gjør skade på boligen, men at det kan være ubehagelig å ha i hjemmet. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Forskeren forteller at en tekniker kan gå kjapt inn og legge ut insektmiddelet. Beboerne kan også bo i boligen samtidig med at lokkemiddelet skal virke.

Insektmiddelet er foreløpig kun forbeholdt skadedyrbransjen og det er bare de som får kjøpt det.

Dette kan du gjøre for å unngå å få skjeggkre i boligen din: Foto: Mycoteam Ekspandér faktaboks 1. Pakk ut nye ting ute Skjeggkre på lager/butikker er et økende problem.

I tillegg liker de seg godt inne i pappesker, blant annet fordi de lever av ceullose. Derfor kan det være lurt å pakke ut alle nye ting du har kjøpt, som er pakket inn i papp, på utsiden av boligen din, slik at du ikke får krypene med deg inn. 2. Sjekk kofferten din Har du vært ute og reist? Pakk gjerne ut kofferten din ute. Rist litt på tingene du har i baggasjen, og rist kofferten eller bagen. Du kan også gi kofferten eller bagen din en runde med hårføneren eller legge den i en badstue. Skjeggkre dør nemlig etter kort tid når temperaturen blir høyere enn 50 grader. 3. Tenk over hvor du har satt fra deg sekken eller veska di Skjeggkre finnes blant annet på bibliotek, i barnehager og på skoler, på treningssentere og andre steder folk besøker jevnlig. Til og med på jobben din kan det være skjeggkre. Ta gjerne en skjekk av sekken din og det du har i sekken din, før du slenger den fra deg i gangen når du kommer hjem, spesielt hvis den har stått over natten. 4. Pass på byggematerialer Skjeggkre liker seg også i byggematerialer. Dersom det ligger egg på plankene du har kjøpt, er det ikke sikkert du oppdager de kjønnsmodne skjeggkreene før to-tre år etter at du tok planken med deg hjem. Skal du kjøpe byggematerialer, sjekk med Leverandøren om de kan dokumentere at det blir løpende gjennomført monitoriering og tiltak mot skjeggkre. Om Leverandøren ikke vet hva skjeggkre er, eller svarer nei så bør man være ekstra oppmerksom. 5. Lag en sikkerhetssone Kenneth Ervik i Nokas skadedyrkontroll innrømmer at det kanskje er litt heftig, men et godt tips til de som absolutt ikke vil ha skjeggkre inn i boligen. Lag en «sikkerhetssone» for ting du er usikker på. – Har du et lite rom så kan du tape opp limteip i en firkant, og legge ting du er usikker på i denne firkanten. Da vil skjeggkrene sette seg fast der når de prøver å vandre videre. Så kan du eventuelt gi sekken eller jakken en real kontroll, dersom du fanger opp noen småkryp. Kilde: Nokas skadedyrkontroll

Vil begrense spredningen

Fordi bekjempelsen går raskere, forteller forskerne at det også vil bli billigere.

De forklarer at det vanligvis kan koste 50.000 å bli kvitt skadedyrene. Med den nye metoden vil det kunne koste mellom 5.000 og 10.000 kroner, ifølge forskerne.

Skjeggkre blir ofte med hjem i privatboliger fra flyttelass, eller fra pappesker i butikker og lager.

Rukke forteller at det ikke bare er viktig å ha gode måter å bekjempe skjeggkre på i boliger, men også å begrense tilgangen på stedene insektene ofte kommer fra.

–Bekjempelsen i boligen er en «brannslokking». Det er viktig å komme inn tidligere i store lager og andre steder hvor skjeggkre ofte kommer først. Å bekjempe dem der kan hindre at de finner veien inn i boligen, sier han.