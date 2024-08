Ny måling: Solberg tilbake på gamle høyder

– Det er selvfølgelig veldig hyggelig, sier Solberg om den rykende ferske statsministermålingen som Norstat har utført for NRK.

Der oppgir 48 prosent av de spurte at Erna Solberg er best skikket til å være statsminister i Norge. Det er nøyaktig på nivå med valgmåneden september i fjor.

– Hva gjør sånne tall med deg?

– Det gjør at det blir litt hyggeligere og smiler litt bredere, sier Solberg til NRK.

32 prosent av de spurte oppgir at Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre er best skikket til å være statsminister. Det er 1 prosentpoeng fram fra juni.

Tilbake etter aksjesaken

Tilliten til Erna Solberg falt som en stein på NRKs statsministermåling fra september til oktober i fjor.

Den bratte nedgangen fra 48 til 40 prosent ble satt i sammenheng skandalen rundt aksjeinvesteringene til ektemannen Sindre Finnes.

TRØBBEL: Aksjeinvesteringene til Sindre Finnes skapte trøbbel for Erna Solberg i fjor. Foto: Leif Rune Løland / NRK

På spørsmål om hvordan hun tolker de gode tallene i augustmålingen opp imot aksjesaken som sprakk i fjor, svarer hun som følger:

HØYRE-leder Erna Solberg under Arendalsuka. Foto: Tommy Iversen / NRK

– Jeg tolker det som at folk er mest opptatt av politikk. Jeg har sagt at jeg beklager det som har skjedd. Det skulle ikke ha skjedd. Men jeg tror også folk er opptatt av at vi går videre, og at de reelt sett ønsker en annen politikk for Norge enn det dagens regjering fører.

– Betyr disse tallene noe?

– Forhåpentligvis betyr de noe. Det betyr iallfall at flere ser positivt på Høyre, sier Solberg.

Langt igjen

En oppslutning på 32 prosent for Jonas Gahr Støre er langt bedre enn bunnivået fra april 2023 da bare 25 prosent av de spurte, svarte at de foretrakk Ap-lederen som statsminister.

Likevel er Støre et solid stykke unna gamle høyder. I oktober 2021 sa 49 prosent av de spurte at han var den best egnede statsministeren for Norge.

PÅ STAND: Støre besøkte Aps stand i Arendal torsdag ettermiddag Foto: William Jobling / NRK

- Det er et løp der det er langt igjen til målstreken, det er et år til valget, sier Støre til NRK om tallene.

Økonomien skulle snu trenden

Støre har sagt at folk vil få det bedre i år. Da skulle også partiet reise seg. Nå er økonmien delvis bedre uten at Ap eller Støre hever seg vesentlig på målingene.

- Norge gjør det bra, det er lav ledighet. Men folk opplever at det fortsatt er dyrt i butikken og at renta er høy. Folk vil oppleve at de får mer igjen for lønnen etter hvert, og da kan dette snu, sier Støre.

TOPPDUO: Snart er det bare ett år til neste gang Jonas Gahr Støre og Erna Solberg oppsøker vandrehallen på Stortinget for debatt valgnatten. Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

For Erna Solberg var februar 2023 den beste måneden i perioden som strekker seg fra valget i 2021. Da svarte 52 prosent at de foretrakk henne som statsminister.

Ellers antyder statsministermålingen at Erna Solberg har større appell blant menn (51 prosent) enn kvinner (44 prosent). For Støre er situasjonen motsatt. 28 prosent av mennene og 36 prosent av kvinnene oppgir at de foretrekker ham.

Brutt ned på ulike aldersgrupper antyder målingen at Solberg er mer populær blant yngre velgere. Blant dem under 30 år oppgir 52 prosent at de vil ha Solberg og 26 prosent at de vil ha Støre. I den eldste aldersgruppen er det jevnere. Blant dem over 60 er stillingen 43–42 i Solbergs favør.