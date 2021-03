– Man trenger ikke være professor i statsvitenskap for å se at her er det kanskje noen velgere som har lyst til å gi Erna en smekk på fingrene for turen til Geilo, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), og legger til at Solberg har unnskyldt turen flere ganger.

Året startet sterkt for Erna Solberg. Over halvparten av velgerne pekte på henne som den beste statsministeren. Over dobbelt så mange som pekte på Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre, ifølge februarmålingen.

Lite byks: Jonas Gahr Støre tror svak håndtering av importsmitte har bidratt til å gi han større oppslutning.

På spørsmål om hvem velgerne mener er «best skikket» som statsminister, får Støre nå 34 prosent mot 27 prosent for en måned siden. 20 prosent av de spurte svarer «vet ikke», i målingen som er utført av Norstat på vegne av NRK.

1000 personer ble spurt i tidsrommet 23. mars til 28. mars.

Det var etter at NRK avslørte at Erna Solberg og familien brøt anbefalinger og regler om smittevern.

Og at Erna Solbergs egen statssekretær var aktiv da Moldes ordfører la skylden for smitteøkningen på Oslo og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Hvilken betydning tror du om saken med Molde-ordføreren har hatt?

– Jeg tror ikke det går an å ta hver enkelt sak for seg, sier Isaksen.

– Hva tror du om kritikken Erna Solberg har fått for økende importsmitte?

– Det er vanskelig å si, men jeg tror heller folk har merket seg nå at vi har stengt grensene i praksis for alle som ikke har bosted i Norge eller en eller annen vital samfunnsfunksjon, sier arbeidsministeren.

Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning mener fallet nesten ene og alene skyldes skandalene.

– Dette er en måling som handler om Erna Solbergs egnethet som statsminister, og på den måten en personlig måling. Den negative medieomtalen som statsministeren har fått de siste ukene tror jeg har hatt en effekt, sier Berg.

Koronalei

Valgforsker Jonas Stein ved UiT peker på at nordmenn nå har opplevd økt smittetrykk og nedstengning og gir regjeringen noe av skylda.

– Nå ser man tendenser til at folk er lei, og at man i andre land får det veldig godt til med korona, og man stiller da spørsmålet om hvorfor får ikke den norske regjeringen det like godt til? Man sitter i en situasjon der man føler at Norge kommer bakpå sammenlignet Storbritannia, USA og Israel som nå får til vaksinen veldig godt, sier Stein.

Støre peker på kontrollmangel

– Regjeringen og helsemyndighetene har gjort mye bra i håndteringen av denne pandemien, og de har fått vår støtte. Så spiller nok manglende kontroll ved grensen og episoder som Molde-ordførerens SMK-regisserte angrep på Oslo-folk og statsministerens regelbrudd inn på tallene, sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre.

Støre poengterer også at det er hyggelig å se bedre målinger for seg selv, men at målinger ikke er avgjørende.

Valgvinner

Valgforsker Stein tror regjeringen er avhengig av å lykkes med koronatiltakene framover.

– En god koronahåndtering er nok det beste kortet på hånda for å bli gjenvalgt ved neste valg, sier Stein som får følge av Røe Isaksen.

– Håndteringen av denne krisen kommer til å være viktig inn i valget, sier Høyres Torbjørn Røe Isaksen.