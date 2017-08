Ny måling: Erna Solberg er statsministerfavoritt

Ikke alle har bestemt seg. 16 prosent av de spurte vet ennå ikke hvem de foretrekker, viser målingen som Norstat har gjort for NRK.

Målingen er årsbeste for Erna Solberg (H) som er strålende fornøyd med resultatet.

– Det er hyggelig at så mange ønsker meg som statsminister. Jeg tror det viser at folk ser at veksten i økonomien går opp, ledigheten ned og flere kommer seg i jobb samtidig som velferden er blitt bedre, sier Solberg i en kommentar til NRK.

Høyt score

Målingen er tatt opp før partilederdebatten på NRK forrige mandag, hvor mange kommentatorer mente at Støre fremsto med et tydeligere budskap enn tidligere.

Jonas Gahr Støre har følgende kommentar til målingen:

– Både Erna Solberg og jeg ligger høyt og disse målingene svinger. Nå er det valgdagen 11. september gjelder, og å skaffe flertall for en ny regjering som prioriterer flere lærere i skolen og bedre eldreomsorg fremfor nye skattekutt til de som har mest fra før, sier Støre.

Oppgang for Erna

I en tilsvarende måling i juni var det dødt løp mellom Støre og Solberg. Denne siste målingen som er gjennomført mellom 8–14 august er årsbeste for statsminister Erna Solberg.

SLÅTT AV ERNA: AP-leder Jonas Gahr Støre må konstatere at sittende statsminister Erna Solberg (H) er mer populær på målingene enn ham. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Forrige uke publiserte NRK en måling som viste katastrofetall for Arbeiderpartiet, med en oppslutning på 27,1 prosent.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre fikk i denne målingen sitt dårligste resultat på fire år. Målingen ga for første gang i 2017 et borgerlig flertall.

– Dette er dårlige tall og altfor lavt, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre da han kommenterte målingen.

Begge målingene ble altså tatt opp før forrige ukes partilederdebatt på NRK.

Fortsatt er det tre uker til valget.

PARTILEDERDEBATTEN: Statsministermålingen er gjennomført i dagene før denne valgkampens første partilederdebatten i forrige uke. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

– Jeg tror også at flere nå lar seg forvirre av hvem Arbeiderpartiet skal samarbeide med. Det eneste sikre er at Støre har tatt et stort steg mot venstre når han åpner for at Rødt og MDG skal få en hånd på rattet. Rødt motarbeider private barnehager og MDG setter foten ned for viktige veiprosjekter. Det ønsker ikke folk, sier Erna Solberg.

– Et sterkt Arbeiderparti er den sikreste måten å få byttet ut Frp og Høyre, sier Jonas Gahr Støre.

