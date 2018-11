Traileren til den nye versjonen av «Løvenes konge» er ute, og publikum sparer ikke på superlativene. Godt over 63 millioner har sett traileren bare på Disneys enge kontoer på Twitter og Facebook, og over 225.000 har delt videre. På Youtube var den sett over 17 millioner ganger fredag kveld.

Mange som vokste opp på 90-tallet fikk et øyeblikks nostalgi da den første offisielle traileren ble publisert på Thanksgiving. Hittil har drøye 17.000 lagt igjen kommentarer, bare på Disneys egne kontoer.

En twitterbruker mener markedsføringsteamet til Disney burde få lønnsøkning, etter å ha offentliggjort traileren akkurat på Thanksgivings day - «når flere millioner sitter hjemme på barndomsrommene sine, småfulle og sårbare for nostalgi».

Mange har latt seg imponere av at den nye traileren er helt lik den som ble laget til den originale versjonen.

Filmen er regissert av Jon Favreau, som også stod bak den nye versjonen av Jungelboken. 2019-versjonen er laget med såkalt CGI-teknologi, og vil nok ha en litt annen kvalitet enn originalen fra 1994. Folk er dog ikke udelt positive. En skriver at han må fakturere Disney for terapi-timer, når han nå må se Mufasa dø i IMAX 3D.

Flere uttrykker bekymring for å se de sterke scenene i den nye kvaliteten: «Så glad for å se «Løvenes konge», så innser du at du må se Mufasa dø igjen - i nydelig HD-kvalitet".

Den nye filmen har verdenspremiere i juli neste år. Mange forbereder seg nå på at filmen vil vekke nostalgi og sterke følelser fra barndommen til live igjen.

På rollelisten står en rekke kjente skuespillere. Donald Glover vil spille Simba, mens Beyonce spiller hans store kjærlighet Nala. En twitterbruker etterlyser at Beyonce skal gjøre en tolkning av «Can You Feel the Love Tonight?».

James Earl Jones, som spilte Mufasa i den orginale versjonen fra 1994, vil spille faren til Simba også i den nye versjonen. «Takk gud!», twitrer en bruker.

Vortesvinet Pumba spilles av Seth Rogan, mens Chiwetel Ejiofor har fått rollen som den mindre sjarmerende onkelen Scar.

- Det er en regissørs drøm å få sette sammen et lag med så mange talentfulle folk, for å puste liv i denne klassiske historien, sier Jon Favreau ifølge Reuters.

Så gjenstår det å se om folk vil se filmen, selv om historien er den samme som for 24 år siden.