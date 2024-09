Torsdag var siste dag i Borgarting lagmannsrett i Oslo, i saken om midlertidig stans for tre nye oljefelt i Nordsjøen.

– Det går ikke an å putte karbonet fra de tre oljefeltene tilbake i bakken. Derfor må det bli en midlertidig stans nå, sa advokat Jenny Sandvig i sin prosedyre i retten torsdag.

Sandvig representerer Natur og Ungdom og Greenpeace. De har saksøkt staten for å ha brutt reglene om å utrede utslipp fra de tre feltene før de ga tillatelse om å bygge de ut.

Denne uka har saken om Energidepartementets godkjenning av planer for utbygging og drift av tre oljefelt vært oppe i Borgarting lagmannsrett. Staten anket saken etter at klimaorganisasjonene vant i tingretten. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Staten tapte

Greenpeace og Natur og Ungdom vant i januar i sitt søksmål mot staten i Oslo tingrett.

Saken gjaldt godkjenningen av de tre olje- og gassfeltene Tyrving, Yggdrasil og Breidablikk i Nordsjøen. Tingretten slo fast at alle tre tillatelsene var ugyldige.

– Det er veldig alvorlig at staten nekter å utrede miljøkonsekvensene av de tre oljefeltene. Klimaekspertisen har dokumentert i retten at de globale utslippene kan føre til at mange menneskeliv går tapt, og at det kan bli flere hetebølger, mer ekstremvær og store konsekvenser for naturen, sier Frode Pleym. Foto: Kristian Elster / NRK

– På tross av det jobber staten knallhardt for å få feltene i produksjon raskest mulig. Staten er åpenbart kun interessert i å gjøre som oljeindustrien vil, ikke å respekter dommene i Høyesterett og Oslo tingrett, sier Greenpeace-leder Frode Pleym.

Han bruker sterke ord om at produksjonen fra feltene er i gang, selv om staten tapte. Spørsmålet Lagmannsretten skal ta stilling til nå, er om feltene kan få nye tillatelser mens partene venter på en rettskraftig dom.

– Staten hever seg over loven, den er maktfullkommen og arrogant. Det er farlig for rettsstaten Norge, sier Pleym.

Oversikt over de tre oljefeltene i Nordsjøen som striden står om. Foto: NRK

Kan få store konsekvenser

Fredag vitnet administrerende direktør i Aker BP, Karl Johnny Hersvik. Han sa at en stans i oljeprosjekter vil få store konsekvenser, også for hele leverandørkjeden.

– Det kan være bortfall av inntekter, det kan være permisjoner og det kan til og med være konkurser hos underleverandør.

Advokat Jenny Sandvig representerer Greenpeace og Natur og Ungdom. Foto: Kristian Elster / NRK

Til tross for at staten tapte i Tingretten, fortsatte arbeidet på de tre feltene uten konsekvenser. To av dem, Tyrving og Breidablikk, pumper i dag opp olje.

Advokat Sandvig sier at det kan ta flere år før selve saken blir endelig avgjort. Det gjør at miljøorganisasjonene krever en midlertidig stans nå.

– 127 tonn kjemikalier vil allerede være dumpet. Mesteparten av oljen fra Tyrving og Breidablikk vil allerede være utviklet. Det vil være irreversibelt, sier hun.

Hun viser til at virkningene som en konsekvensutredning skal vurdere, da allerede kan ha skjedd. Da vil det være for sent å eventuelt stoppe tillatelser.

– Det vil bli et slag i luften, sier Sandvig.

– Ikke grunnlag for midlertidig stans

Advokat Gøran Østerman Thengs hos Regjeringsadvokaten holdt onsdag sin sluttprosedyre på vegne av staten. Også han argumentere for hvilke alvorlige konsekvenser det kan få om resultatet ikke går deres vei.

– Statens syn er i hovedtrekk at disse vedtakene er gyldige, og at det ikke er grunn til å gi noen midlertidig forføyning, eller enklere, midlertidig stans i disse prosjektene. Det sa til NRK etter sin sluttprosedyre onsdag.

Oslo tingrett konkluderte i sin dom med at klimaeffekten av de tre utvinningene, ikke var godt nok dokumentert til at vedtakene kunne være gyldige.

Den delen av klimasøksmålet som dreier seg om statens vedtak som godkjenner at feltene er lovlig, er sendt til Efta-domstolen i Luxemburg for en rådgivende uttalelse.

Advokat hos Regjeringsadvokaten, Gøran Østerman Thengs representerer staten i denne saken. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

– I hvor stor grad kan du si at staten har tatt tilstrekkelig hensyn til klima- og miljøaspektet i denne saken?

– Dette er vurderinger som gjøres løpende i den pågående stortingsdebatten. Det foretas også løpende vurderinger i regjeringen på overordnet nivå. Statens syn er at dette ikke er et rettslig krav som skal foretas i hver enkel konsekvensutredning.

Thengs sier at en eventuell stans i godkjenningene, kan medføre stans i fremdriften til de tre prosjektene.

– Noen av prosjektene her er jo pågående utbygginger. De er avhengige av at det gis løpende tillatelser etter hvert som de skrider fram. Andre prosjekter er i produksjon, og er avhengig av produksjonstillatelse. Får man ikke det i tide, vil det forsinke produksjonen, sier Thengs.

Nye tillatelser til prosjektene skal etter planen gis i november.

– Dersom konklusjonen blir at man ikke kan gi slike tillatelser, så må kanskje driften stanses fra inngangen av 2025?

– Det vil i alle fall ha negative konsekvenser innenfor den tidsrammen, ja, sier Thengs.

Saken er nå tatt opp til doms. Det er uklart når resultatet blir klart.