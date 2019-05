Ny hval funnet død med magen full av plast

Hvalen ble fredag funnet død på stranda ved Cefalu, et populært turiststed på den italienske øya Sicilia. I magen ble det funnet plastposer og andre plastobjekter, skriver CNN.

– Som du kan se fra bildene vi har delt, ble det funnet mye plast i magen. Vi vet ikke om plasten var årsaken til hvalens død ennå, men vi kan ikke late som om ingenting har skjedd, skriver Giorgia Monti i Greenpeace i en pressemelding.

Ifølge en av ekspertene som var med å undersøke hvalen, Carmelo Isgro, er det liten tvil om at plastopptaket være årsaken til hvalens død.

– Plasten blokkerte sannsynligvis kroppens evne til å ta opp næring. Det er veldig sannsynlig at det er dødsårsaken. Vi har ikke funnet noen tegn på at det kan være noen andre årsaker, sier han til avisen.

Hvaler lever normalt i 70–80 år. Ifølge Isgro var hvalen så ung at hun ikke hadde fått tenner ennå.

Femte i rekken

Den unge hunnhvalen er den femte hvalen som har blitt skylt opp på den italienske kystlinjen de siste fem månedene, ifølge Greenpeace.

I mars i år ble blant annet en drektig hval skylt opp på land ved det sardinske turiststedet Porto Servo. I magen hadde hun rundt 22 kilo plast i tillegg til det døde fostre.

Den drektige hvalen ble funnet død med kilovis med plastikk i magen. Foto: AP

Det ble også funnet fiskenett og tegner, bølgepapp og en pakke med vaskepulver, i magen på pattedyret.

Senere i mai skal Greenpeace og en annen organisasjon kalt the Blue Dream Project lansere et prosjekt for å monitorere plastforurensningen i havet over tre uker. Fokuset vil ligge på Tyrrhenian Sea, som ligger på vestkysten av Italia, ifølge pressemeldingen.