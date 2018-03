Ny forskning: Innvandringsdebatten på internett økte under Listhaug-saken

Nye tall fra kommunikasjonsbyrået Zynk viser at innvandringsdebatten økte drastisk de siste tre ukene på internett.

– Det som virkelig tar av de siste ukene er innvandringsdebatten. I den grad dette blir diskutert så er det i størst grad i en innvandringskontekst, sier rådgiver i Zynk Olav Magnus Lynge i Debatten på NRK i kveld..

Diskusjonen om terrorisme og debattklima fikk også en økning, i følge tall fra Zynk. Positive ord og begrep om proteksjonisme blir brukt i stadig større grad, og i 2017 eksploderte eliteforakten i Norge.

Tall fra Zynk viser økende negativ holdning til innvandrere

Økt uro blant nordmenn

Tallene fra Zynk viser at det er økende uro blant nordmenn om debattklimaet, og det har vært større omtale av polarisering på internett.

Kveldens tema i Debatten var debattklimaet under og etter Listhaug-saken.

– Vi må ikke være redde for tøffe og tydelige debatter. Vi kan alle være frekke og spissformulere. Det som skiller Listhaugs innlegg fra dette var det ikke var en frekkis eller en spissformulering, sier Hadia Tajik i Debatten.

Tajik mente at Listhaug nøret opp under konspirasjonsteorier om Arbeiderpartiet.

– En farlig konspirasjonsteori kan være dødelig. Det har vi erfart i Norge.

Bent Høie fra Høyre mener at Arbeiderpartiet ga Listhaug intensjoner hun ikke hadde.

– Det er ikke riktig at Sylvi Listhaug hadde en intensjon om å koble innlegget til 22.juli. Unnskyldningen hennes burde vært nok, sier Høie.

Skuffet over Solberg

Audun Lysbakken fra SV mener at statsministeren ikke trakk en klar linje mellom Sylvi Listhaugs innlegg og venstresidens reaksjon.

– Vi hadde håpet å få en ærkjennelse om at det er en sammenheng mellom holdning handling. Vi opplevde en sammenligning mellom oss og Sylvis Listhaugs innlegg, sier Lysbakken.

Ketil Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet mener at opposisjonen har ignorert Listhaugs unnskyldning.

– Denne debatten har blitt noe annet enn det Sylvi la opp til. Nå må vi alle ta et pust.

Nestleder i Krf Olaug Bollestad mener at poltikere må klare å diskutere med varsomhet.

– Vi ble enige om å ikke bruke 22.juli politisk, og vi som politkere har et ansvar for å bygge broer, istedenfor murer. Vi må oppmerksomme på at det vi sier nører opp om ting.