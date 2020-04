Ny forskning: Ebolamedisin ser ut til å ha effekt på koronapasienter

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Remdesivir er en av medisinene som nå testes på mange sykehus i verden, i samarbeid med Verdens helseorganisasjon (WHO).

Ved Universitetssykehuset i Chicago viser en foreløpig rapport fra studiene at Remdesivir kan ha positivt effekt mot koronavirus.

Pasientene som fikk daglig dose av Remedesivir ble raskere bedre, og kunne reise fra sykehuset på under en uke, skriver det medisinske nyhetsnettstedet Statnews.

NRK besøkte i midten av mars et av verdens mest anerkjente sykehus, Johns Hopkins, som hadde troen og forberedte seg på å bruke den eksperimentelle medisinen.

Åtte pasienter i Norge med i utprøvingen

Det er likevel langt frem til noen sikker konklusjon. De foreløpige resultatene kommer fra mindre undersøkelser.

I Chicago deltok 125 pasienter i studien. 113 av dem var alvorlig syke av koronaviruset.

– Den beste nyheten er at de fleste av våre pasienter allerede har blitt skrevet ut. Vi har bare mistet to pasienter, opplyser spesialist på smittsomme sykdommer ved universitetssykehuset i Chicago, Kathleen Mullane.

Også sykehus i Norge er med på å teste ut medisinen. Totalt åtte personer med covid-19 har fått remdesivir gjennom studien her i landet.

– Vi har ikke oppdaget uheldige bivirkninger så langt. Men den første pasienten ble inkludert i remdesivir studiearmen for bare to uker siden, så det er for tidlig å si noe om effekten av remdesivir på norske pasienter, sier Anne Ma Dyrhol Riise, seksjonsoverlege Infeksjonsmedisink avdeling, OUS, Ullevål i en e-post til NRK.

Hun legger til at de vil få data fra WHO fortløpende om resultater fra pasienter som inkluderes i studien i andre land.

Tror medisin kan være klar om kort tid

Studien ledes av forskningssjef John-Arne Røttingen.

Han sa til NRK i mars at livreddende medisiner kan være på plass allerede om tre-fire-måneder.

I tillegg til Remdesivir testes også ut malariamiddelet hydroxyklorokin/Plaquenil.

Fagmiljøet ved Oslo universitetssykehus, leder den norske delen av studien som foregår på over 20 norske sykehus.

Ingen sikre konklusjoner

Medisinen Remdesivir er utviklet av det amerikanske selskapet Gilead Sciences. De har ikke offentliggjort noen forskningsresultater selv, de er først ventet å komme i slutten av april.

Medisinen ble egentlig laget for å behandle ebolaviruset, som brøt ut i 2013 i Vest-Afrika.

De positive signalene har fått bred omtale over hele verden denne uken, men TV-kanalen CNN understreker at alle data fra studiene må analyseres før noe sikkert kan konkluderes.

Reduserer antall sykedager

Haukeland universitetssjukehus, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital og Sykehuset Levanger er noen av dem som har testet Remdesivir.

Allerede forrige måned sa anestesioverlege Nina Skei at medisinen reduserte antall dager man er syk.

– Studier viser at medisinen reduserer antall dager man er syk. Den gjør deg ikke helt frisk av Covid-19, men den reduserer komplikasjoner av sykdommen, sa Skei, som er anestesioverlege ved Sykehuset Levanger, til NRK.