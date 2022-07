Ny forskning om kaffe for gravide: – Ingen risiko for spontanabort eller tidlig fødsel

Gjennom et svangerskap får kvinner drøssevis av kostholdsråd.

Rådene fra Folkehelseinstituttet (FHI) er å holde seg til maks to kopper kaffe om dagen fordi koffeininntak kan påvirke fosterets vekst.

Dette er råd hentet fra norske helsemyndigheter som er basert på risikovurderinger i Norge.

Mener det er lav risiko

Når slår en ny studie tvil om disse kafferådene er relevante for gravide

– Tanken bak studien var å se om det var en årsakssammenheng mellom det å drikke kaffe og ugunstige helseutfall som spontanabort, dødfødsel, for tidlig fødsel eller lav fødselsvekt.

FORSKER: Gunn-Helen Moen mener metoden under denne studien er mer pålitelig enn andre metoder. Foto: Translational Research Institute (TRI).

Det sier Gunn-Helen Moen. Hun er forsker ved klinisk institutt ved Universitetet i Oslo, og har ledet studien.

Forskningen ble gjennomført ved at forskerne undersøkte risikofaktorer ved å se på genene og om det hadde en direkte effekt av hvor mange kopper kaffe noen drikker og de ulike utfallene.

Genetikk ble brukt for å ikke utsette gravide for noe som potensielt kan være skadelig.

Og resultatet er klart:

– Med tanke på risiko for spontanabort, dødfødsel eller for tidlig fødsel kan ikke vi se at det er noen negativ risiko, sier Moen.

Hun understreker at de kun har sett på disse utfallene, og at det finnes mange aspekter ved barnets utvikling der virkningen av koffein ikke er undersøkt.

– Vi fant heller ikke noe bevis for negativ effekt på barnets fødselsvekt men vi kunne ikke være helt sikre på at det ikke kunne være noe effekt i det hele tatt på fødselsvekten, forteller Moen.

Drikker kaffe med god samvittighet

En småbarnsmor som i tillegg er gravid for øyeblikket, er Mathilde Ellingsen Skjæveland (32).

GRAVID: Mathilde Ellingsen Skjæveland har termin i september og drikker iskaffe med god samvittighet. Foto: Privat

Hun mener at forskningen er positiv og at det kan gjøre førstegangsfødende litt tryggere i situasjonen.

– Man blir jo pepra med gode tips og kostholdsråd, sier Skjæveland.

Selv om hun ikke er av den mest kaffetørste, unner hun seg iskaffe og det hun beskriver som «jålekaffe» på kafé.

– Og den drikker jeg faktisk med god samvittighet. Jeg skal innrømme det.

Interessant studie

I en e-post til NRK sier seniorforsker ved FHI Anne Lise Brantsæter at hun syns det er interessant at en ny studie som inkluderer genetikk i analysene ikke finner samme effekt av koffeininntak på fostervekst som tidligere studier.

Seniorforsker ved FHI, Anne Lise Brantsæter, syns studien virker interessant, men det er for tidlig å fastslå at kaffe for gravide er trygt. Foto: Folkehelseinstituttet

Likevel beholder FHI rådene de har gitt.

– Rådet til gravide om å være forsiktige med inntak av koffein bygger på studier fra mange land, og selv om resultatene som viser at koffein påvirker fosterveksten er fra observasjonsstudier, støttes disse av dyrestudier og studier med biologiske markører.

Videre sier Brantsæter at gjeldende råd bygger på summen av vitenskapelig dokumentasjon på feltet.

– Det er altså for tidlig å slå fast at det er helt trygt for gravide å drikke kaffe basert på en slik studie, avslutter hun.