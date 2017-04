Ny flyktningrapport: – Ikke mindre integrert av å bo lenge i mottak

– Hvis du går på kjøkkenet eller andre fellesrom er det alltid noen som vil krangle med deg, sier Khodadad Ahmadi (35) fra Afghanistan, som har bodd tre år på et mottak i Asker.

– Alle venter på svar om hva som skal skje med dem, og vet at de når som helst kan bli sendt ut av landet. Det er en stressende situasjon, sier han.

I gjennomsnitt bor flyktninger nesten to år i mottak før de blir bosatt i en kommune, ifølge Fafo-rapporten. Den tar utgangspunkt i flyktninger som ankom Norge mellom 2005 og 2010. De fleste opplever ventetida som uforutsigbar, og mange blir passive.

LES OGSÅ: Vil ha flere med på integrering

Under halvparten av flyktningene er i arbeid åtte år etter ankomsten til Norge, men de med lang botid kommer ikke dårligere ut enn andre.

– Nei, de som har sittet lenge i mottak kommer, overraskende nok, i like stor grad i arbeid som de som har sittet kort tid i mottak, sier forskningssjef Anne Britt Djuve i Fafo.

Anne Britt Djuve er forskningssjef i FAFO Foto: TOM INGEBRIGTSEN

Peker på flere årsaker.

– Vi vet fra før at mange flyktninger er ganske motstandsdyktige mot vanskelige opplevelser. Dessuten er det nok sånn at en del av de som er lengst i mottak lærer seg bedre norsk og mer om det norske samfunnet, noe som gjør det lettere for dem seinere, sier Djuve.

LES OGSÅ: Asyltørken sparer staten for milliarder til integrering

Forskerne tror også at det omfattende introduksjonsprogrammet i kommunene, etter at de har vært i mottak, kan virke positivt.

Bør prioritere unge

– Vi er glad for at rapporten viser at lang botid på mottak i Norge ikke trenger å være negativt for integreringen i Norge på sikt, sier assisterende direktør Birgitte Lange i UDI.

Hun avviser at flyktninger med dette må regne med å sitte lenger i mottak.

– Vi er glad for at rapporten viser at lang botid i Norge ikke trenger å være negativt for integreringen, sier assisterende direktør Birgitte Lange i UDI Foto: TOM INGEBRIGTSEN / NRK

– Nei, det betyr det ikke. Vi er opptatt av at folk skal bli bosatt raskt i kommunene, hvor de skal leve livene sine, sier Lange.

I rapporten kommer det likevel fram at en del unge i mindre grad kommer seg i arbeid og utdanning hvis de blir boende lenge i mottak.

Ifølge Lange jobber UDI særlig for at de unge blir prioritert for tidlig bosetting, og at aktivitetstilbudet i mottakene er viktig.

Khodadad Ahmadi (35) har nå fått oppholdstillatelse og er i ferd med å flytte inn i en leilighet på Hovseter i Oslo.

– Jeg ønsker ikke noe stort hus eller masse penger. Jeg ønsker bare å kunne ta mer utdanning og få en jobb. Det er min største drøm, sier han.