Ny E18 ut av Oslo utsettes – får ikke penger

Arbeidet med den nye veien skulle startet til neste år, men nå må både bilistene og vegvesenet belage seg på å vente.

– Vi får ikke penger over statsbudsjettet, nå legger vi ned all aktivitet. Det bekrefter prosjektdirektør i Statens vegvesen Svein Røed til NRK.

Det er prosjekteringen av strekningen mellom Ramstadsletta og Lysaker som nå stanses. Grunnen er at de ikke får støtte over statsbudsjettet i 2019, ifølge Røed.

Beskjed til underleverandører

Den endelige beskjeden fra Vegdirektoratet kom for et par uker siden.

Underleverandørene til Statens vegvesen fikk mot slutten av forrige uke beskjed om at pengekranen nå stenges og at de ikke lenger kan fakturere for prosjektet fra 1. januar.

Røed sier de allerede jobber med hvordan de skal løse kravene underleverandørene har til vegvesenet.

– Jeg har jobbet i Statens vegvesen i 25 år, og jeg har aldri opplevd dette før, sier Røed.

Han forklarer at denne stansen gjør at hele prosjektet forskyves ut i tid når man stanser prosjekteringen på dette tidspunktet.

– Prosjektet er som et stort tankskip, og det koster å starte opp igjen med nye folk igjen på et senere tidspunkt, sier han.

Klage fra Oslo

Den nye motorveien har vært en het politisk potet, etter at Oslo kommune protesterte mot at veikapasiteten inn til Oslo vil øke.

Det rødgrønne flertallet i Oslo bystyre mente at planen bryter både nasjonale og lokale klimamål og Oslopakke 3-avtalen mellom Oslo og Akershus.

I september i fjor avviste departementet klagen, og ga klarsignal for utbyggingen.