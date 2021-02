Ny dagligvarekjede satser på døgnåpne og ubemannede butikker

Kunden åpner BankID på sin smarttelefon og skanner QR-koden ved inngangsdøren for å låse opp butikken, plukker ut varene, skanner dem i kassen og betaler med kort eller Vipps, skriver Finansavisen.

– Vi skal drive ubemannede, døgnåpne dagligvarebutikker på ulike steder i Norge. Vårt fokus vil være mindre steder som ikke har et tilbud i dag, sier Bendic Klevstadberget, daglig leder i AlltidMat 24-sju, som kjeden heter.

Håper på 60 butikker

De skal etter planen basere seg på butikker på rundt 50 kvadratmeter med et begrenset vareutvalg. Inspirasjonen til satsingen er hentet fra Sverige, der slike konsepter allerede er i gang.

– Vår svenske avdeling har nettopp åpnet sin første butikk. Vårt mål er å åpne første butikk i Norge i løpet av andre kvartal 2021, sier Klevstadberget.

Han sier målet er åpne ti butikker innen første kvartal 2022 og minst 60 butikker innen fem år.

AlliMat opplyser på sine hjemmesider at kjeden skal føre flere kjente merkevarer, pluss «lokale skatter».

Også matkjeden Nærbutikken har innført ubetjente butikker. For å komme inn må kunden bruke bankkortet sitt med pinkode. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Trenger drivere

Selskapet oppfordrer også privatpersoner til å ta kontakt om man ønsker å starte en butikk.

«Gjennomsnittlig investering for våre franchisetakere ligger på 300-700.000 NOK, avhengig om du ønsker å starte butikk i et eksisterende butikklokale eller velger vårt spesialtilpassede mobile lokale», skriver selskapet på sine hjemmesider.

I en annonse på Finn.no ser selskapet etter mulige franchisetakere. I annonsen lokkes det blant annet med at man potensielt kan «bli den første i Norge som starter en døgnåpen helt ubemannet butikk».

Flere ubemannede butikker

Alltimat-butikkene er imidlertid ikke de første ubemannede butikkene i Norge. I 2019 åpnet Hegna landhandel mellom Bø og Seljord i Telemark det som skal være Norges første døgnåpne butikk, ifølge Nettavisen.

Samme år åpnet Coop åpnet en ubemannet butikk i Bogstadveien i Oslo, ifølge Nettavisen. Denne er imidlertid bemannet deler av døgnet.

I august i fjor ble det som skal være den første døgnåpne butikken på Sørlandet åpnet på Tømmerstø Brygge i Kristiansand, ifølge Fædrelandsvennen. Butikken skal imidlertid være bemannet i høysesongen.

Også butikkjeden Nærbutikken åpnet flere døgnåpne filialer i fjor. Lise Thingvald, daglig leder ved Nærbutikken i Svatsum i Oppland, sa til NRK i september at butikken hadde økt omsetningen etter å ha åpnet for at kundene selv kunne ta seg inn på kveldstid.