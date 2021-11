Ny brann i Oslo – politiet mistenker ildspåsettelse

Politiet meldte om brannen rett før midnatt og fire biler fra brannvesenet ble sendt til stedet.

Klokken 0.29 melder Oslo-politiet på Twitter at brannen er slukket og at ingen er skadd. Flere beboere evakuerte seg selv fra bygningen.

Undersøkelser gjort på stedet indikerer ifølge politiet at brannen kan være påsatt. Det gjennomføres nå vitneavhør.

Flere enheter fra politiet søker i området både etter personer som kan ha informasjon om hendelsen og etter gjenstander som kan settes i sammenheng med brannen.

Natt til søndag brant det i et kafélokale i en bygård i Oslogate på St. Halvards plass, også det i Gamlebyen. To menn ble sett løpende fra stedet, og politiet mistenker at også den brannen var påsatt.