Tirsdag morgen ble Tom Hagen pågrepet på vei til jobb, ikke lenge etter at han hadde forlatt ekteparets hjem i Sloraveien på Lørenskog med bil.

Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap på kona Anne-Elisabeth Hagen, som forsvant for 18 måneder siden.

I utgangspunktet var det Svein Holden som var bistandsadvokat for familien, i saken som lenge ble behandlet som en forsvinningssak. Han er nå forsvarer for siktede Tom Hagen.

– Sak som er spesiell

Tirsdag er det klart at Gard Andre Lier i Advokatfirmaet Næss, Lærum, Lier & Stende AS blir oppnevnt som bistandsadvokat for ivareta Anne-Elisabeth Hagens interesser.

Advokat Gard A. Lier. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Det er en sak som er spesiell og som naturligvis får mye omtale, sier Lier.

Tom Hagen har en stor formue, og NRK skrev i dag at Anne-Elisabeth Hagen ikke skulle få en krone av milliardformuen. Nå mener politiet at Hagen, som var 68 år da hun forsvant, er drept.

– Jeg er oppnevnt av politiet for å ivareta hennes interesser, og politiet mener det er best at den ivaretas av en uavhengig advokat, sier Lier.

Lier understreker at han så langt ikke har fått tilsendt alle dokumentene i saken, og derfor vet lite utover det han har lest i mediene.

– Det vanskelig å mene noe om pågripelsen i dag, men det virker som politiet har gjort en grundig etterforskning og at de har skjellig grunn mistanke mot ektemannen, sier Lier.

– Sentralt å finne henne

Det siste livstegnet fra Anne-Elisabeth Hagen er fra 31. oktober 2018. I januar opplyste politiet at Hagen er registrert som død. På en pressekonferanse i ettermiddag sa politiinspektør Tommy Brøske at man fortsatt ikke har funnet Anne-Elisabeth Hagen, til tross for iherdig etterforskning både i Norge og utlandet.

Tom Hagen opplyser via sin forsvarer Svein Holden at han på det sterkeste fastholder at han ikke har drept kona.

– Det første jeg hørte er at siktede ikke innrømmer straffeskyld, og det er kanskje ikke noe overraskende. Men familie og bekjente og alle er interessert i å få svar på hva som har skjedd, og det blir sentralt å finne henne, sier Lier.