Det er ein analyse av tilstandsrapportar frå takstingeniørar etter at avhendingslova blei endra for to år sidan som avdekkjer det enorme oppgraderingsbehovet på til saman 31 milliardar kroner.

Har du eit bad som blei bygd tidleg på 2000-talet, som altså er blitt over 20 år gamalt, då er det alt no på tide å sjekke om det er fuktskadar eller om sluket er intakt, hevdar bransjeorganisasjonen Norsk takst.

Daniel Ø. Helgesen, adm.dir. i Norsk Takst. Foto: Bjørn Atle Gildestad / NRK

– Det er sjølvsagt litt varierande kvalitet på bad, men når det bikkar 20 år bør ein tenke seg om og planlegge utskifting og utbetring, seier Daniel Ø. Helgesen, administrerande direktør i Norsk takst.

Verst på våtrom

Dei fleste alvorlege tilstandsgradane blir avdekka i våtrom og kjøkken. Utbetringsbehova i våtrom er vanlegvis dei mest kostbare. Helgesen forstår at folk synest 20 år er kort levetid for eit bad.

– Men dette er konstruksjonar som blir utsette for store belastningar, og dei har derfor avgrensa levetid. Og konsekvensane er store om det skulle bli lekkasjar, og då er det godt å ha ein plan, seier Helgesen.

Men det er ikkje berre badet som er i faresona. Både hustak og rom under terreng er utsette. Og takstingeniørane borar oftare hol for å avdekke fukt eller andre skader.

– Der vi ser vi at i 36 prosent av tilfella finn vi avvik som fukt eller feil i konstruksjon i kjellar. Dette er informasjon som går ut til huskjøparane som igjen kan ta gode val, seier Helgesen.

Aldri meir «seljast som den er»

Dersom ein ser berre på behova for utbetringar der det er målt tilstandsgrad tre, som inneber store og alvorlege avvik og behov for raske tiltak, gir takstingeniørane sine funn ein prislapp på om lag 22,5 milliardar.

Utrekningane byggjer på gjennomgang av 165.000 tilstandsrapportar utført etter lovendringa. Lova seier at ein ikkje kan kvitte seg med eit hus eller leilegheit med klisjéen «seljast som den er». Dermed må seljar vera open om feil og manglar.

Trur etterslepet vil auke

Berre bustader som er gjennomgått av takstingeniørane er omfatta av oversikta. Dersom desse representerer eit tverrsnitt av standarden elles, vil dei samla summane bli endå høgare.

Fuktmålar avslører om tak, vegg eller golv er tørr eller om det er fukt.

Og Helgesen trur ikkje etterslepet i vedlikehald av norske bustader vil bli mindre med åra.

– No er vi der at økonomien er litt stram. Folk har kanskje andre ting å ta hand om enn oppgradering av bustaden. Så det er urovekkande at ein får auka etterslep av vedlikehald når andre ting blir prioritert, seier han.

– For mykje pengar på kosmetiske endringar

Morten Andreas Meyer er generalsekretær i Huseierne. Han meiner standarden på norske bustader er «veldig høy». Samtidig understrekar han at det alltid er lønnsamt å gjere laupande vedlikehald av bustaden.

– Det reduserer de laupande driftskostnadene, og det reduserer stresset om det skulle oppstå skade.

Morten Andreas Meyer er generalsekretær i Huseierne. Foto: Moment Studio

– Er standarden for dårleg, eller er krava for høge?

– Standarden på norske bustader er høy, og vi bruker rundt 100 milliardar kroner årleg på å pusse opp bustadene. Men vi bruker kanskje for mykje pengar på det som skal sjå på pent ut. Vi er opptatt av å følge de siste interiørtrendane, men vi burde bruke meir av de pengane på å rehabilitere det som verkeleg er viktig.

Dreyer nemner «kjedelege ting som ikkje synest så godt», som badet, taket og dreneringa.

– Det vil vere fornuftig å flytte litt på pengane og heller bruke det på dette, enn på kosmetiske endringar.