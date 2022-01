NVE: Hybridkabler vil gi deg dyrere strøm

Både den tidligere Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen vil ha storstilt satsing på havvind.

Det er planlagt at vindturbiner kan poppe opp på området Sørlige Nordsjø II, sørvest for Kristiansand.

Men skal strømmen fra turbinene bare gå til Norge, eller også til utlandet?

Les også: Utlendinger får halve gevinsten av omstridt strømeksport

Tap for deg – vinn for kraftbransjen

Støre-regjeringen er i tenkeboksen, og har fått regnestykker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å studere i direktoratets langsiktige kraftmarkedsanalyse:

Nordmenn vil tape dersom strømmen fra havvinden også går til utlandet. Strømprisen vil bli høyere.

Kraftbransjen vil derimot tjene mer. Årsaken er at verdien av norsk vannkraft blir høyere med økt strømpris.

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) er glad for at beregningen kan tas inn i debatten om kablene.

– De som hevder at hybridkabler og utbygging av havvind er som en gratis lunsj, de tar feil. Det er ikke noe som heter gratis lunsj. Noen må ta regningen. I dette tilfellet blir det husholdningene, kraftkrevende industri og næringslivet, sier han.

I Støre-regjeringen er Senterpartiet kritisk til å legge nye strømkabler til utlandet. Her ved stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Storbritannia trekker prisen opp

Beregningene ble bestilt av Solberg-regjeringen.

Konsekvensene for husholdningene er også gjengitt i den såkalte energimeldingen, som energikomiteen på Stortinget fikk på sitt bord i fjor sommer.

Alle de politiske partiene har en eller flere representanter i energikomiteen.

NVE har ikke villet stille til intervju om saken.

Kablene fra Sørlige Nordsjø II som planlegges av Statnett, vil kunne overføre 1400 megawatt, som er nok strøm til å forsyne 1,4 millioner panelovner i utlandet med strøm.

Norge har et kraftoverskudd som allerede sendes ut av landet blant annet gjennom strømkablene til Tyskland og Storbritannia, som ble åpnet i fjor. Overføringen er også her 1400 megawatt.

I regnestykkene fra NVE kobles strømkablene fra turbinene til havs til Storbritannia.

Storbritannia er landet som trekker opp prisen mest, fordi britene har den høyeste snittprisen på strøm.

Regjeringen vil utrede mer

Når havvindmøllene ikke lager strøm, er planen at kablene brukes til ta imot kraft fra utlandet, og til eksport av strøm fra vannkraft.

Statnett planlegger å bygge slike hybridkabler, men har ikke fått klarsignal fra Støre-regjeringen.

Statssekretær Amund Vik i Olje- og energidepartementet (Ap). Foto: Arvid Samland/OED

Statssekretær Amund Vik (Ap) i Olje- og energidepartementet sier regjeringen vil utrede kabelspørsmålet grundig.

– Vi har vært tydelig på at vi ikke ønsker å øke eksportkapasiteten fra Fastlands-Norge nå. Her har vi sagt at vi må gå grundig til verks, og be NVE utrede hva slags konsekvenser det kan få, sier han.

Kraftbransjen vil ha kabler

Kraftbransjen mener kabler til utlandet er nødvendig for å få bygget vindturbiner i Nordsjøen.

– Nå er vi godt i gang med å analysere, og har ingen klare konklusjoner, sier kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett.

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette sier Statnett forsøker å finne ut av konsekvensene av hybridkabler. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

Også Statnett antyder at en hybridforbindelse i Sørlige Nordsjø II, som knyttes til andre land med høyere strømpriser enn i Norge, vil gi økte strømpriser her hjemme.

Men effekten på strømregningen vil være noe mindre enn for dagens kabler til Tyskland og Storbritannia, forklarer Glette.

– Det er klart at vi ser hva prisvirkningen en eventuell hybridforbindelse vil ha. Så langt tyder mye på at ja, den kan trekke prisen noe opp fra et lavere nivå, men prispåvirkningen er lavere enn fra en ren mellomlandsforbindelse, sier han.