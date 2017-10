NVE: – Slike ekstremflommer er sjeldne, men det kommer til å bli flere

– Dette er noe vi kommer til å se mer av framtida, ifølge hydrolog og klimarådgiver i Norges vassdrag og energidirektorat, Hege Hisdal.

Flomtoppen ser ut til å være nådd i alle vassdragene på Sørlandet og vannet vil nå gradvis trekke seg tilbake. Det vil ta flere dager før de største elvene er tilbake til normalt nivå.

Ifølge Hege Hisdal, hydrolog og klimarådgiver i Norges vassdrag og energidirektorat har vi sett den høyeste observerte vannstanden i enkelte vassdrag siden målingene startet rundt 1900. Foto: Stig Storheil / NVE

– Det er ekstremt mye regn som har kommet på relativt kort tid. Det spesielle er at det er flere lavtrykk som har fulgt på hverandre med mye nedbør og det har regna mye over store områder, sier Hisdal.

I enkelte vassdrag har vi sett den høyeste observerte vannstanden siden målingene startet rundt 1900.

Flere regnflommer

– Det er veldig ekstremt og ganske uvanlig, og det er liten sannsynlighet for at vi skal få flommer som dette, men det uheldige er at de pågående klimaendringene øker sannsynligheten for at det skal skje, fortsetter Hisdal.

Hun påpeker at flom er et naturlig fenomen, men at NVE har observert at temperaturene og nedbøren har økt siden 1900-tallet. Hun mener vi får stadig flere regnflommer og færre flommer som skyldes snøsmelting.

Vannstanden i enkelte vassdrag i Sør-Norge har vært den høyeste på over hundre år, ifølge NVE. Foto: Alf Mydland

– Det skyldes temperatur- og nedbørsøkningen, og selv om vi har hatt mange store flommer, og denne store nå, så vet vi at dette er noe vi forventer mer av i framtida, sier Hisdal.

Arealplanlegging

Hisdal mener det er mange ting vi kan gjøre.

– Vi må unngå å bygge oss inn i nye problemer, og bruke arealplanlegging som et verktøy så vi ikke legger infrastruktur og bebyggelse i nærheten av bekker og elver.

Det aller viktigste vi kan gjøre, ifølge Hisdal er å få ned klimautslippene globalt, slik at vi ikke får store klimaendringer.



– Vi har relativt mye ressurser sammenliknet med andre land, og vi ser at kommunene i Norge har blitt stadig mer oppmerksomme på de utfordringene klimaendringene gir i forhold til naturfare og flom, avslutter Hisdal.