For andre gang har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sett på hva klimaendringer vil ha å si for sikkerheten til norske dammer.

Med stort og smått er det rundt 6500 dammer i Norge. I den ferske rapporten har NVE vurdert sårbarheten til de 1400 dammene der et dambrudd vil få størst konsekvenser for dem som bor i nærheten.

– Klasse 4 er der det er de største konsekvensene. Det er dammer som berører mer enn 150 boenheter hvis noe skulle skje, sier seksjonssjef i seksjon for damsikkerhet i NVE, Lars Grøttå, til NRK.

Resultatet av gjennomgangen er at 625 av de 1400 dammene vurderes som sårbare. Det er mer enn tre ganger så mange som de 173 dammene i den forrige rapporten fra 2015.

– At dammene er sårbare betyr ikke at de er farlige, sier Lars Grøtta.

Langt kraftigere flommer

– Det som er nytt er at det er tatt med flere dammer i denne undersøkelsen enn i 2015, sier seksjonsleder Lars Grøttå i NVEs Seksjon for damsikkerhet. Foto: NVE

Grunnen til økningen er todelt. For det første er det undersøkt langt flere dammer. Samtidig er det kommet nye fremskrivninger for hvordan klimaet vil bli og de tyder på kraftigere flommer.

Sårbarheten er vurdert ut fra om dammene er i stand til å tåle det som kalles femhundreårs- og tusenårsflommer.

Det er flommer som vil oppstå hvert femhundrede eller tusende år. Men klimaendringene fører til endringer.

Det som for noen tiår siden var en femhundreårsflom kan de neste tiårene bli en hundreårsflom.

Ifølge rapporten kan tusenårsflommer ventes å bli opptil 60 prosent større i perioden 2071–2100 enn de var i 1971–2000.

Folk betrakter ødeleggelsene etter at store deler av Johnstown i USA ble ødelagt i 1889. «The Johnstown Flood» er regnet blant verdens verste damulykker. Foto: CC

To-tre damulykker i året

Damulykker er sjeldne, men kan være katastrofale når de skjer. I verden skjer det to-tre dambrudd på store dammer hvert år.

Blant de mest kjente er Johnstown-flommen i USA i 1889. 2208 personer døde da en hel by ble tatt av flom.

Tidenes verste damkatastrofe var da en serie dammer kollapset i Kina i 1975. Dødstallene er usikre, men kanskje mistet så mange som 250.000 mennesker livet. For to år siden døde 270 mennesker da en demning brast i Brasil.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) advarer om at klimaendringer vil øke faren for damulykker i årene fremover.

I Norge var den største ulykken da Kobberdammen i Trondheim brast 27. mai 1791. 22 mennesker mistet livet.

I mer moderne har vi hatt to store ulykker på 1970-tallet, Roppadammen i Vestre Gausdal i 1976 og Storvatn i Sør-Varanger i 1979. Ingen mennesker mistet livet i de ulykkene.

Stordammen ligger like ovenfor bebyggelsen i Fredrikstad.

Har laget et poengsystem

NVE har laget et poengsystem for å vurdere hvor sårbare dammene er. Skalaen går fra 1–7 poeng, der 7 er den mest utsatte.

– Poengsystemet handler blant annet om hva slags type dam det er. Og så handler det om hvordan vannet kan ledes bort fra dammen. Det er den type parametre som ligger i det poengsystemet, sier Grøtta.

Ni dammer får 5 poeng eller mer og er ifølge NVE de mest sårbare dammene i Norge.

Norges mest sårbare dam

– Det er utført dambrudds-bølgeberegninger i 2020 som viser konsekvensene av et eventuelt dambrudd ved Stordammen, sier Atle Holten i Fredrikstad kommune. Foto: Fredrikstad kommune

Én eneste dam får 7 poeng. Den er i tillegg i klasse 4, blant dammene der en ulykke får størst konsekvenser.

Det er Stordammen i Fredrikstad som kan kalle seg «Norges mest sårbare dam».

Selv om den heter Stordammen er det en ganske liten dam med et volum på 62.000 kubikkmeter. Det tilsvarer cirka 40x40x40 meter.

Nedenfor dammen er det boliger som vil kunne rammes ved et eventuelt brudd.

– Det er en eldre fyllingsdam som ligger på løsmasser. Byggeår er antatt cirka år 1900, sier direktør for teknisk drift i Fredrikstad kommune, Atle Holten, til NRK.

Fredrikstad kommune har nå satt i gang et arbeid med å rehabilitere dammen.

– Vi håper å få igangsatt prosjektet i sommer/høst, sier Holten.

I påvente av at dammen blir rehabilitert følger kommunen nå ekstra nøye med på situasjonen.

– Det utføres tilsyn av dammen før og under varslede flommer og større nedbør, samt hver måned, sier Holtan.

Roppadammen i Vestre Gausdal var i 1976 åsted for en av Norges største damulykker. Dammen er en fyllingsdam, slik alle de mest sårbare dammene er. Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Vil ikke gi ut informasjon

NVE vil ikke gi ut informasjon om hvor de sårbare dammene ligger.

– Vi vil ikke gå ut offisielt med disse ni. Det er først og fremst et hjelpemiddel for oss som vi vil bruke overfor eierne, sier Grøtta.

Det et lokale kraftverk, kommuner eller andre som eier dammene, mens NVE skal vurdere sikkerheten.

Grøtta sier at de ikke vil skape usikkerhet ved å fortelle folk flest hvilke dammer som er sårbare

– Vi har ikke noe ønske om å gå ut og lage unødvendig usikkerhet rundt dammene hvis det ikke er riktig. Derfor har vi bestemt at vi ikke går ut med det, sier han.

NVEs oversikt over dammer som er sortert etter poengsystemet for sårbarhet og klasser etter hvor store konsekvenser et utbrudd kan få.