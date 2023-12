NSM-saken: Ba om flytte-råd fire dager før fristen gikk ut

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har havnet i trøbbel etter en omstridt leiekontrakt om nytt lokale på Fornebu i Bærum.

Etter at de flyttet inn i høst ringte alarmklokkene i Justisdepartementet fordi leien ble langt dyrere enn NSM hadde råd til. De viste seg at NSM også hadde tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner fra utleieren, det John Fredriksen-kontrollerte Norwegian Property.

Leieavtalen ble inngått i mai i fjor, og inneholdt en mulighet til å inngå en større leieavtale for å få enda mer plass på Fornebu. Fristen for å utvide avtalen ble satt til 15. mai 2023.

I leieavtaler over en viss størrelse skal Statsbygg brukes som rådgiver, og avtalen godkjennes av Kommunaldepartementet, som har ansvaret for statens eiendomspolitikk.

Ba om råd rett før fristen gikk ut

Torsdag 11. mai i år ringte telefonen til en avdelingsdirektør i Kommunaldepartementet. I andre enden var en kollega i Justisdepartementet, der NSM er underlagt.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet hadde fortalt at de ville utvide leieavtalen i Oksenøyveien 36 på Fornebu. De lurte på om Kommunaldepartementet hadde innsigelser.

Dersom opsjonen ble utløst, ville det øke NSMs husleie på Fornebu med 11,5 millioner kroner årlig, viser et innsyn i dokumentene.

Leieperioden var til 2038. Men ifølge «Instruks om bygge- og leiesaker i statlig sivil sektor» skulle avtaler av denne størrelsen kvalitetssikres av Kommunaldepartementet.

Fikk streng beskjed tilbake

Den formelle henvendelsen fra Justisdepartementet til Kommunaldepartementet ble sendt i et brev samme dag.

Allerede dagen etter, fredag før opsjonsfristen utløp, svarte Kommunaldepartementet:

«KDD oppfatter at det er enighet med JD (red.anm. Justisdepartementet) om at etatenes arbeid med framtidige leiekontrakter, og involvering av Statsbygg i leieprosessen, må starte opp i god tid før utløpsdato, gjerne 2–3 år i forveien»

Kommunaldepartementet skrev videre:

«Vi vil bemerke at saken er forelagt oss med en meget knapp tidsfrist.»

Departementet påpekte at oppstart av prosessen i god tid er viktig for å «unngå en innlåsingseffekt i eksisterende leieforhold som følge av korte tidsfrister» før de konkluderte med at de ikke hadde merknader til at NSM utløste opsjonen på å utvide leieavtalen.

Departementet nekter å svare på spørsmål

NRK har stilt spørsmål om prosessen til regjeringen og avgått NSM-direktør Sofie Nystrøm om hvorfor ikke NSM koblet på rådgivere før fristen var fire dager unna.

Avdelingsdirektør Kaare Falkenberg i Kommunaldepartementet vil ikke svare på spørsmål om saken fra NRK, og viser til departementets pressetjeneste.

Pressetjenesten viser på sin side til Justisdepartementets varslede gjennomgang, og vil ikke svare på noen av NRKs spørsmål om saken:

Var det rettidig å involvere Kommunaldepartementet 4 dager før fristen gikk ut?

Hvordan reagerte departementet på den korte fristen?

Ble Kommunaldepartementet tilstrekkelig involvert i samlokaliseringsprosessen i NSM?

Hvordan påvirket den korte fristen departementets saksbehandling?

TAUS: Avgått NSM-direktør Sofie Nystrøm vil ikke svare på spørsmål om saken, og sier via sin innleide presserådgiver at hun avventer den eksterne gjennomgangen. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Heller ikke avgått NSM-direktør Sofie Nystrøm vil svare på hvorfor man var så sent ute med å involvere Kommunaldepartementet, og gir via sin innleide presserådgiver Petter Kvinge-Tvedt følgende kommentar:

«Jeg imøteser den eksterne undersøkelsen for å få full klarhet i saken, og jeg vil bidra til utvalgets arbeid på alle måter jeg kan».