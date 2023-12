NSM sa ikke fra om lån: - Fullstendig uten styring

– Jeg er sjokkert over det som nå kommer fram, sier Venstres justispolitiske talsperson Ingvild Wetrhus Thorsvik.

Hun mener det tegner seg et bilde av en etat «fullstendig uten styring fra øverste politiske myndighet».

Thorsvik viser til låneopptaket i seg selv, men også den manglende rapporteringen til Riksrevisjonen samt bekymringen fra tillitsvalgte som NRK i går fortalte at ble uttrykt allerede i fjor.

KRITISK: Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik sier hun er sjokkert over saken. Foto: Ina Marie Sigurdsen / NRK

– Det begynner å tegne seg et bilde av en justisminister som ikke har nødvendig oversikt over hva som skjer i etatene hun har øverste ansvar for, sier Venstre-representanten.

Klokken 14 møtes Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for å diskutere saken.

– Denne saken blir mer alvorlig for hver dag som går. NSM har brutt sine plikter og holdt tilbake viktig informasjon. Nå blir vår viktigste oppgave å komme til bunns i denne saken, sier Rødts medlem av kontrollkomiteen, Seher Aydar.

– Ikke informert

Møtet i komiteen starter nøyaktig én time etter at Riksrevisjonen sendte ut en relativt oppsiktsvekkende pressemelding. Etter å ha gått igjennom fjorårsregnskapet til NSM på nytt var konklusjonen entydig:

Låneavtalen med Norwegian Property er ikke omtalt i årsregnskapet. NSM informerte heller ikke Riksrevisjonen om avtalen.

«Da Riksrevisjonen ble kjent med NSM-saken fredag 8. desember, gikk vi umiddelbart inn i den. Vi har på nytt gått gjennom regnskapsdokumentasjonen og annen relevant informasjon for 2022. Låneavtalen med Norwegian Property er ikke omtalt i årsrapporten eller årsregnskapet til NSM» heter det i pressemeldingen.

IKKE INFORMERT: Riksrevisjonen ble ikke informert om avtalen, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Riksrevisjonen ga en ren revisjonsberetning for 2022-regnskapet, med utgangspunkt i informasjonen de var gjort kjent med.

– Vi vet nå at grunnlaget for vår konklusjon var ufullstendig. Basert på informasjonen vi har i dag, konstaterer vi at NSM ved utgangen av 2022 hadde brutt vesentlige lover og regler, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Vurderer nye runder

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik viser til at NSM har plikt til å informere sin revisor Riksrevisjonen om opplysninger som er relevante for regnskapet.

– Ikke bare har de brutt informasjonsplikten – de har også feilinformert Riksrevisjonen. Det er svært alvorlig. NSM orienterte heller aldri Riksrevisjonen om behovet for økt finansiering. Hadde de gjort det, hadde Riksrevisjonen hatt anledning til å se nærmere på dette på et tidligere tidspunkt, sier hun.

På spørsmål om Riksrevisjonen nå kommer til å se nærmere på regnskapene til andre underliggende statlige etater, svarer kommunikasjonssjef Siri Bentserud Wingerei at de følger saken tett og gjør løpende vurderinger «ut ifra risiko og vesentlighet»:

– Men her er det naturlig å påpeke at lånet til NSM er ulovlig og dermed uvanlig. Det er for tidlig å si om vi skal se på den generelle praksisen i staten.