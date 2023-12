NSM-lån gir milliardsprekk for Mehl

Det slo ned som en bombe før helgen at NSM hadde tatt opp det justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) selv fastslår er et ulovlig lån på 200 millioner kroner.

Men allerede før saken sprakk stilte Høyre kritiske spørsmål til pengebruken på justisfeltet.

– I år har det ikke vært god kostnadskontroll. Regjeringen har brukt mer penger enn Stortinget har bevilget på flere deler av justisfeltet, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

KRITISK: Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland. Foto: Jonas Kroken Sævereide / NRK

Allerede i et brev til departementet sendt 28. november, stilte han flere kritiske spørsmål til ekstrabevilgningene som regjeringen ber om i den såkalte nysalderingen av 2023-budsjettet.

– Det er faktisk ikke greit å bruke mer penger enn du har fått bevilget. Det er snakk om over 1 milliard kroner nå, bare på justisfeltet, sier han.

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Sofie Nystrøm, direktør for Nasjonalt tryggingsorgan (NSM), har gått av på grunn av ein ulovleg låneavtale på 200 millionar kroner.

Lånet er eit brot på gjeldande lover og regelverk, inkludert sentrale punkt i budsjett- og økonomiregelverket.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) stadfestar at det er gjort alvorlege feil og at regjeringa no samarbeider med Forsvarsdepartementet for å kartlegge saka.

Jusprofessor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo uttrykker sjokk over saka og meiner det er ei sak for Økokrim.

Lånet blei teke opp i samband med NSMs flytting til nye lokale på Fornebu, med ugunstige vilkår som ei rente på 10 prosent.

Regjeringa har sett i gang ein gjennomgang av låneavtalen og forholda rundt denne, og har instruert NSM om å stoppe alle utbetalingar til låneavtalen. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

Krever svar

I brevet fra november viser Stensland til Stortingets bevilgningsreglement. Det slår blant annet fast at budsjettøkninger gjennom året skal skyldes utgifter som er uforutsette, nødvendige og ikke mulig å dekke av bevilgninger som allerede er gitt.

– Det er oppsiktsvekkende mye penger som må på bordet for å rydde opp, og så får vi nå en enda mer spektakulær sak, og det tyder jo på at økonomistyringen er så som så, sier Stensland.

– Hva er det justisministeren må svare for i denne sammenhengen?

– Hun må jo fortelle hvorfor hun kommer til Stortinget og ber om mer penger, og hvorfor hun ba om for lite i utgangspunktet.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «EKSTRAEPISODE: Hva skjer med Emile Enger Mehl?».

I likhet med SV er Høyre innstilt på å betale ut 200 ekstra millioner for å innfri NSM-lånet.

– Vi må jo betale for oss. Og dette er et ulovlig lån, og et veldig kostbart lån. Vi har sannsynligvis svært dårlige lånebetingelser. Så for oss er det jo naturlig å rydde opp i det, sier han.

Trusselbildet

Justisdepartementet har sendt et skriftlig svar på NRKs spørsmål om pengebruken og kostnadskontrollen under statsråd Emilie Enger Mehls ledelse:

«Tilleggsbevilgningen skyldes i hovedsak økt aktivitetsnivå som følge av økt trusselnivå, den sikkerhetspolitiske situasjonen og prisvekst. På samme måte som også forsvaret får 900 millioner i nysalderingen.»

Departementet skriver videre at det forventer at underliggende etater forholder seg til budsjettrammene som Stortinget gir. Og videre:

«Justisdepartementet jobber løpende med å forbedre kostnadskontrollen for underliggende etater.»

840 millioner

I forslaget til nysaldert budsjett for i år, ba justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om 734 millioner ekstra til politiet og 106 millioner mer til Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Dermed lå budsjettsprekken i justissektoren an til å bli på 840 millioner kroner, allerede før NSM-saken sprakk med nye 200 millioner kroner som må hentes fra statskassa.

– Vi tar regninga for 2023. Det har påløpt store, uforutsett utgifter på grunn av inflasjon og nødvendige IT-investeringer, og det har vært en krevende tid for mange i politiet, sa Mehl i et intervju med NTB i november.

Hun viste til at 2023 har vært et krevende år for politiet, med store ankomster av flyktninger og flere større demonstrasjoner. I tillegg har flere regjeringsmedlemmer reist på besøk til konfliktsoner, noe som har påført PST solide merutgifter for sikring av myndighetspersoner.