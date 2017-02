NSB må spare 1 milliard for å vinne anbud

– Vi har tatt utgangspunkt i hva vi tror den beste konkurrenten vår kan klare å gjøre dette for, og så har vi sagt at vi skal klare å gjøre det like billig, ellers vinner vi ikke konkurransen, sier Geir Isaksen, konsernsjef i NSB.

– Vi må tenke som konkurrentene, sier konsernsjef i NSB, Geir Isaksen. Foto: Truls A. Antonsen / NRK

NSB går en tøff konkurranse i møte når togstrekningene i Norge legges ut på anbud. De kommer til å konkurrere med andre togselskaper fra Frankrike, Sverige og Kina.

Først ut er Sørlandsbanen, hvor togstrekningen skal tildeles på slutten av året.

– Vi arbeider hele tiden for å vinne konkurransen, og da må vi gjøre endringer, sier Isaksen.

Fra før er det kjent at 300 av 700 administrative stillinger skal kuttes. NSB vil også prøve å redusere kostnadene i andre deler av virksomheten, for eksempel renhold. De 300 togene i NSB går inn i et eget selskap, og billettsalg, vedlikehold og eiendom blir også skilt ut.

– Vi skal redusere kostnader knyttet måten vi kjører togene og driver hele virksomheten på, sier Isaksen.

Han sier alternativet er at de taper konkurransen, og da har de ingen jobber å tilby.

Isaksen tror ikke dette vil føre til økte billettpriser for passasjerer.

På spørsmål om NSB kan garantere at dette ikke vil gå utover passasjerene, svarer Isaksen i en epost til NRK gjennom pressevakten i NSB.

– God service er viktig for kundene våre og for oss. Det blir ikke mindre viktig nå og vi skal fortsatt jobbe med gode og effektive leveranser, og gjøre det vi kan for at våre tjenester skal ha den kvaliteten som forventes av oss.

Liten tro på kutte-prosjektet

– 1 milliard er en voldsomt høy sum, sier Jane B. Sæthre, leder i Jernbaneforbundet, hvor en stor del av de ansatte i NSB er organisert.

Sæthre sier de allerede er kjent med en overtallighet på 300 årsverk, men det utgjør ikke 1 milliard, mener Sæthre. Hun var ikke kjent med at NSB må kutte så mye.

En milliard er mye penger mener leder av Jernbaneforbundet, Jane B. Sæthre. Foto: Truls A. Antonsen / NRK

– Det er mulig de har regnet inn andre grep som ikke er kommunisert til oss, sier Sæthre.

Jernbaneforbundet mener prosessen om konkurranseutsetting av jernbanen ikke har vært god.

– Det har vært et rotterace, sier Sæthre.

Hun mener det går på bekosting av vedlikehold ute i sporet.

– Norsk jernbane har vært mangelfull ved at man ikke har klart å vedlikeholde anleggene, mener Sæthre.

– Det har ført til dårlig punktlighet og ustabil togframføring. De siste årene har det vært enighet om at man skal bruke mer penger ute i sporet for å rydde opp i det.

Når NSB nå sier at de må kutte 1 milliard kroner, mener Sæthre at det blir vanskelig å drive jernbanen med så mange færre årsverk.

– Togene skal gå, og ruteplanen er vår fasit, sier Sæthre.