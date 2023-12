NRKs beste bilder fra 2023

Foto: Emma-Marie Whittaker / NRK

500 dager er gått siden den norske staten ble dømt for å bryte menneskerettigheter. Det er 500 dager for mye for de unge aksjonistene. Aksjonistene ser bare en løsning, nemlig at vindturbinene rives og at området gis tilbake til samene.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Inspeksjonen av Hans Majestet Kongens Garde finner sted i juni hvert år og preges av presisjon, orden og detaljer. I år var det Kronprins Haakon som foretok inspeksjonen mens Hans Majestet Kongen var sykemeldt

Foto: Emma-Marie Whittaker / NRK

Nok en habilitetssak i regjeringen Støre. Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt stilte opp i media og tok ansvar for ektemannens aksjekjøp. – Hadde jeg visst det jeg vet i dag, hadde jeg sagt til han: «Enkeltaksjer, kvitt deg med det».

Foto: MILANA KNEŽEVIĆ / NRK

Safwat Diab møter datteren sin Dina igjen. Det var følelsesladde møter i ankomsthallen på Oslo Lufthavn, da mange av de rundt 80 norske statsborgerne endelig fikk se igjen sine kjære etter å ha blitt evakuert hjem fra Gaza.

Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK Foto: Frode Fjerdingstad / NRK

Der det er krig, er det også liv.

Seks år gamle Sofia er en av mange, på flukt i eget land. På skolen har bomberom blitt like nødvendige som klasserom. Frykt og usikkerhet er hverdagskost i Ukraina, men håpet står likevel sterkt. Optimisme er også en viktig del av hverdagen. Alt er ikke bekmørkt, selv ikke for et land i krig. Fotojournalist Frode Fjerdingstad har fotografert livet bak fronten:

Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Oleh (30) er trillet ut fra operasjonssalen på Ullevål etter dyp søvn. Han ble skutt på invasjonsdagen og har siden hatt store knusningsskader i beinet etter å ha blitt truffet av en russisk granat.De norske kirurgene plukket ut en kule på 5,45 millimeter fra en Kalasjnikov-rifle inne i beinet da de åpnet opp.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

En gang reddet han landet sitt ved å bli værende i Ukraina. Nå forsøker Volodomyr Zelenskyj å gjøre det samme ved å reise ut i verden, og til Norge. Dagen før måtte han trygle om hjelp i USA og den kommende uken venter EU-toppmøtet hvor det skal stemmes over mer pengestøtte til landet.

Foto: Emma-Marie Whittaker / NRK

De er ikke mange, men ropene fra Eidsvolls plass høres godt: – «Jonas hør, barn i Gaza dør». 7.-klassingene skulket skolen for å arrangere sin egen demonstrasjon. – Vi symboliserer barna som ikke lenger får gå på skole på grunn av krigen. De må heller gjemme seg og være redd for å dø, forteller Hermann Roald Eriksen. De visste ikke så mye om Israel-Palestina-konflikten før 7. oktober i år. – Skole er viktig, men barn sin frihet er mye viktigere, sier Bjørn Isak Winther.

Foto: Alf Simensen / NRK

I overkant av 100 personer demonstrerte på Oslo Sentralstasjon i ettermiddagsrushet. Gruppen demonstrerer for umiddelbar våpenhvile mellom Israel og Hamas. – Vi klarer ikke sitte stille og se på at barn blir drept, at Israel bomber sykehus og sivile i Gaza, sier talsperson for gruppen Rami Samander til NRK.

Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Foto: Julia Kirsebom Thommessen / nrk Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK Foto: Julia Kirsebom Thommessen / NRK

Tyrkia og Syria ble rammet av et kraftig jordskjelv med styrke 7,8 natt til 6. februar. Over 50.000 mennesker er bekreftet døde, de fleste i Tyrkia. WHO sier dette den verste naturkatastrofen i den europeiske regionen på 100 år.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Gruvearbeidere Dan Andre Danielsen og Egil Nikolai Hagen i gruve 7 på Svalbard.

Foto: Mathias Revheim Rafaelsen / NRK

Det er strengt forbudt å ta seg en rev i Bastøy fengsel, men å lokke reven inn i stua er det flere av de innsatte som gjør. Revebestanden på Bastøy er preget av innavl etter å ha vært isolert på øya i mange år, men de er jo veldig søte, da.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Et dramatisk lokalvalg.

Det ble jevnt mellom høyresiden og venstresiden i de store byene. For første gang på 99 år er ikke Arbeiderpartiet største parti. Høyre er valgets vinner og øker mest nasjonalt. Fotojournalist Cicilie S. Andersen fulgte Erna og partiets valgvake for å dokumentere høyrevinden.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Foto: Torstein Georg Bøe / NRK

Arbeiderpartiet er ikke lengre Norges største parti. Jonas Gahr Støre satt på bakrommet og så på at Høyre knuste dem i valget. Ingen i salen kan se han enda, men nå må han opp på scenen og tale, tale til alle de som hele kvelden hadde håpet det skulle gå andre veien.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

KrF-politiker Olaug Bollestad har funnet frem kaklulatoren. Hvor mange nuller blir det egentlig? Hun følger fremleggelsen av statsbudsjettet for 2024 i Stortinget.

Foto: Eirik Waage / NRK

Til tross for at partiet lå an til å miste flertallet, var det jubel på Aps valgvake på Tou scene. «Kari, Kari, Kari» runget det i de tidligere fabrikklokalene. – Dette blir utrolig spennende! sa ordfører Kari Nessa Nordtun til NRK.



Få plassar var det mer dramatisk enn i Sandnes. Maktspillet baserte seg på bitterhet som strakk seg mange år tilbake i tid, ingrediensene var kontraktsbrudd og en avslutning ingen hadde sett komme.

Mange forventet at han ville trekke seg etter medieoppslagene. I stedet tok Pål Morten Borgli opp kampen om ordførerkjedet i Norges syvende største by. Foto: Øystein Otterdal / NRK Fremskrittspartiets valgvake, klokken 21.04: Forhåndsstemmene er talt opp.Pang! Drøye 23 prosent av velgerne har stemt på Frp, som puster Høyre i nakken som største parti i Sandnes. Borgli er på vei ned i en knebøy og strekker knyttnevene i været. Foto: Øystein Otterdal / NRK Hva blir strategien for å sitte igjen med ordførerkjedet etter valgnatta? Tore Martinsen får beskjeder i øret fra Pål Morten Borgli. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Foto: Christian Breidlid / NRK

Ekstremvær. Det regner og regner. «Hans» har truffet Oslo og Østlandet, men han stoppet ikke alle fra å gå ut i det friske været.

Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Deler av Hønefoss sentrum sto under vann og faren for erosjon og ras var stor, da vannføringen gjennom Hønefoss steg til rekordhøyder i forbindelse med ekstremværet.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Den har ringt i ett. Vannet steg fem meter, på fem dager. Det har vært en lang kamp og lange søvnløse netter for å redde levebrødet. Trond Helge og kona Kristine driver campingplassen Buttingsrud Camping, som ligger ved Sperillen i Ringerike. Et av områdene som ble svært hardt rammet av ekstremværet.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Det er ingen bilvei ut til hyttene lenger. Vannet har steget fem meter på fem dager på campingsplassen langs Sperillen. Flommen etter ekstremværet "Hans" er den værste på hundre år.

Foto: Ismail Burak Akkan / NRK

I første etasje står en skål med frukt på kjøkkenbenken. Den er full av glasskår fra de knuste vinduene. Natt til torsdag ble 24 år gamle Soha Saad drept da en bombe gikk av utenfor huset hennes. Saad ble et uskyldig offer i den pågående gjengkrigen i Sverige.

Foto: Emma-Marie Whittaker / NRK

I en uke midt på sommeren kommer folk til Oslo langveisfra. Barnefamilier, frivillige og idrettsentusiaster er klare for dagene på sletta. Over 2000 lag stiller opp på en av verdens største turneringer for barn og unge, men Norway Cup er så mye mer enn bare fotball.

Foto: Alf Simensen / NRK

Mange nye navn i Statsminister Jonas Gahr Støres rekker. De nye statsrådene presenteres: Kari Nessa Nordtun (37), Karianne Tung (39), Cecilie Myrseth (39), Andreas Bjelland Eriksen (31), Erling Sande (45), Tonje Brenna (35), Espen Barth Eide (59)

Foto: Alf Simensen / NRK

Mange nye navn, mange nye blomster. Jonas Gahr Støre presenterer de nye statsrådene etter flere habilitetsbrudd i regjeringen.

Den første store festen. Tiendeklassingene er klare for skoleball. Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK Gabriels knute blir ikke akkurat som på Youtube. – Du kødder nå?! sier han når han ser hvor kort den korte enden blir. Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK I et hjem nærmere skolen begynner venninnene Nathalie, Naomi og Ingeborg å få dårlig tid. – Jeg er så stressa! Vi har holdt på i to timer, sier Naomi. Nathalie haster inn på badet. Det er bare en halvtime igjen til ballet, den siste finishen må skj Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK De har hatt en pakt: Ingen klipper seg før selve balldagen. Og nå er de her. Alle gutta skal ha skin fades. I kveld må alt være perfekt. Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK Diskokulen er festet ... Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK ... og den syv timer lange Spotify-lista er ferdigsnekret – basert på en nøye gjennomtenkt strategi. Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK Og nå starter den ordentlige festen! Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK Og plutselig nærmer den store kvelden seg slutten. Foto: Patrick Da Silva Sæther / NRK

Den første store festen

Etter to år med pandemi er det endelig skoleball. Denne kvelden MÅ bli bra. Les hele saken her.



Foto: Christian Breidlid / NRK

I 15 år var Elisabeth usikker på om hun virkelig var syk. Nå har endometriosen spredt seg til lungene. Livet ville sett annerledes ut hadde det vært oppdaget tidligere. Endometriose forekommer hos omtrent 10 prosent kvinner og er den vanligste kvinnesykdommen vi har. Det tar i snitt sju år å få stilt diagnosen.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

Det ble en historisk dag i Norge. Johny Vassbakk ble frikjent for drapet på Birgitte Tengs. DNA-prøven var ikke nok. Og politiet og påtalemyndighetene representert av Thale Thomseth (på bilde) måtte tåle massiv kritikk fra lagmannsretten og et stort pressekorps.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Kronprinsfamilien har invitert til olabilløp på Skaugum. Sverre Magnus gir alt i den skarpe svingen ned bakken. Olabilløpet arrangeres for å feire 40-årsjubileet for læringstilbudet Ung Invest. I år var prinsen selv jubilant med 18 år.

Foto: Cicilie S. Andersen / NRK

Hans Majestet Kongen foretok den høytidelige åpningen av det 167. storting ved å lese Trontalen.

Foto: FRODE FJERDINGSTAD / NRK

Hver måned kommer hun til Slottet for å manuelt trekke opp de gamle klokkene og se til at de går som de skal. Hun er fjerde generasjons urmaker og er en av svært få som fortsatt har gamle, mekaniske klokker som sin spesialitet.

Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Fra blokkene på Romsås i Oslo er det kort vei ut i skogen. Her har ildsjeler startet en terrengsykkelgruppe for barn - og små drømmer har fått bli store. Med støtte fra flere stiftelser har de fått utstyr og sykler til utlån. Det gir muligheter til å prøve en aktivitet det kan være dyrt å komme i gang med.

Foto: Sindre Lønnes / NRK

Mari Aspevold Kristiansen (16) sitter på skolebussen, en grytidlig morgen i Steigen i Nordland. Mens andre i klassen fortsatt sover, blir Mari hentet av skolebussen. Hun setter seg på sin faste plass. Her har hun tilbragt minst 1700 timer. Over to ekstra skoleår.

Foto: Christian Breidlid / NRK Foto: Christian Breidlid / NRK Foto: Christian Breidlid / NRK Foto: Christian Breidlid / NRK Foto: Christian Breidlid / NRK

Oslopåske

Ikke alle reiste til fjells i påsken i år. Fotojournalist Christian Breidlid jaktet bildene om bypåske i Oslos gater.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Karoline Olsen gråter bare hun hører favorittklubben sin sang og har ikke vært inne på sin gamle håndballarena. Kroppen sa stopp. Plutselig ble Karoline Olsens liv preget av sorg, sammenbrudd og en frykt for hva fremtiden bringer.

Foto: MARTHE SYNNØVE JOHANNESSEN / NRK

De skulle nyte sommeren og glede seg til videre­gående – ikke ta farvel med venninnen. I sommarplanene lå bading, film og forberedelser til ny start på vidaregående. Nå gruer venninnene seg til at Valentina blir utvist fra Norge. Men advokaten mener det finnes håp.

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Kafé, overnatting, verksted og bruktbutikk. Stedet på Singsås i Midtre Gauldal kommune har hatt besøkende fra motorsykkelmiljøet i hele Europa. De ti hyttene var alle fullbooket i hele sommer. Men, den kraftige brannen satte en stopper for det. 41 beboere ble evakuert fra hjemmene sine på grunn av eksplosjonsfare. Alt brant ned.

Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

Tel Aviv. Dizengoff-fontenen ble raskt et samlingssted for Tel Aviv-ere som ønsket å samles i sorg og sjokk over terrorangrepet.

Foto: Torstein Bøe / NRK

Drømmen var å fly F-16 i Ukraina for å slåss enda bedre mot russerne. «Juice» fikk reise ut av Ukraina for å lære seg å fly F-16 i Norge, men døde noen måneder etter han kom tilbake til Ukraina i en flyulykke.

Foto: Christian Breidlid / NRK

Boris (16 uker) er på vei inn til sin første helsesjekk. Her får alle hjelp. Helt gratis. Lisaklinikken på Grünerløkka er Norges første gratis dyreklinikk.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Vinterutøvernes klimaavtrykk er sju ganger høyere enn gjennomsnittet for en nordmann, ifølge en NRK-kartlegging. Dette har skiskytterne bestemt seg for å gjøre noe med. Fly ble byttet ut med buss når 13 utøvere skulle reise til sesongåpningen i Östersund.

Foto: Tony Ågotnes / NRK

Frøya møter Gimle i basketfinalen. Frøya vant 94-88 mot Kongsberg Miners i Frøyahallen i Bergen. Ved full tid sto det uavgjort, men Frøya dro i fra i ekstraomgangen.

Foto: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK

Morten (25) tok permisjon frå jobben for å satse på diskgolf

Morten Brenna satsar alt for å bli best i diskgolf. Stadig fleire får auga opp for sporten.