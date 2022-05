NRKs 17. mai-sending trenger dine bilder

– Med krig i Europa som bakteppe, blir det en helt spesiell 17. mai, sier årets programleder Nadia Hasnaoui.

Hun starter årets 17. mai-sending klokken 07.50 på NRK 1. Det blir direktesending fra hele landet, og underveis blir publikums bilder vist frem. Vi vil se hunder med sløyfe, barn som spiser is, deilige frokoster, festdrakter, bunader, staselige antrekk og alt annet som er 17. mai for deg:

Slik blir TV-sendingen

I år besøker vi både Nordkapp og Lindesnes i NRK 1-sendingen. Vi begynner med flaggheising i Trondheim klokken 08.00 og rett før klokken 09.00, går turen til Svalbard. Klokken 09.55 kan du se gardedrillen fra Universitetsplassen i Oslo. I tillegg skal vi innom Molde og Honningsvåg i 11-tiden. Statsministeren kommer, MGP-vinnere dukker opp og andre kjente fjes vil gjeste sendingen.

Matias har ninjadrakt til vanlig, men nå har han byttet den ut med bunad. Foto: Ole Kaland / NRK

Nadia har med seg Matias Alegria på laget, for mange kjent som «Ninja-Matias» fra NRK Super. Han skal bevege seg rundt i hovedstaden og rapportere fra folkefesten.

På NRK 2 kan du se barnetoget i Oslo i sin helhet fra klokken 09.30 til omtrent 14.00.

Det er tre år siden barnetoget sist marsjerte opp Karl Johan, og det er mulig dette blir tidenes lengste tog! Hele 130 er skoler påmeldt. Det vil si at omtrent 30.000 barn skal vifte med flaggene, rope hurra og hilse på kongefamilien i år. Du kan se rekkefølgen på skolene nederst i saken.

Ida Kjøstelsen kommenterer barnetoget i Oslo på NRK 2. Foto: Ole Kaland / NRK

Den store 17. mai-frokosten

Lise Finckenhagen skal få bordet til å bugne: – Herlighet som jeg gleder meg! Foto: Ole Kaland / NRK

– Endelig kan vi igjen samles rundt festbordet på vår fantastiske nasjonaldag, sier TV-kokk Lise Finckenhagen.

Gjennom hele sendingen skal hun diske opp deilige retter som passer både på frokostbordet og på grillen.

På årets meny står det blant annet vegetarburgere, mini-pavlova og deilige salater. Se alle oppskriftene her:

Nasjonaldagen på øret

I NRK Radio får du følge av Ida Kjøstelsen og Galvan Mehidi fra klokken 06.00 til 12.00. På P1 og P1+ tar de deg med fra sør til nord for å følge folkefesten. Sendingen får også besøk av standupkomikerne Isalill Simonsen Kolpus og Mohammed Basefer. De skal rapportere fra Tromsø og Stavanger.

En spesiell feiring

– Det er viktig for meg å bidra til feiringen gjennom sendingen vår og ikke minst minne folk om hvorfor vi feirer 17. mai. At vi også kan ta oss tid til å reflektere over hvor godt vi har det her i landet, og at vi ikke må ta friheten vår for gitt, sier Nadia Hasnaoui.

– Vi må bruke stemmeretten vår, engasjere oss og bidra til fellesskapet, sier årets programleder. Foto: Ole Kaland / NRK

Riktig god 17. mai!