– Eg sympatiserer med Palestina. Eg føler det er ei veldig urettferdig konflikt, fordi Israel har ekstremt mykje middel til å slåst mot ein populasjon som ikkje har det.

Det seier Lisa Bryne Mathiassen når NRK spør folk på gata. Ho er einig med dei fleste som har svara på ei undersøking utført av Norstat på oppdrag for NRK.

Den internasjonale sympatien med Israel var høg etter terrorangrepet 7. oktober. Der blei meir enn 1200 israelarar drepne.

Så starta israelske styresmakter ei rekke luftangrep mot Gaza. Etter nokre veker kom ein massiv bakkeinvasjon.

Palestinarar går mellom ruinane i Gaza 3. januar i år. Foto: AP

Over 25.000 palestinarar har blitt drepne etter 7. oktober.

Statsminister Jonas Gahr Støre åtvara om at Israel kunne miste sympati internasjonalt som følge av eit ikkje-proporsjonalt svar på åtaket.

NRK si undersøking viser at nordmenn har mest sympati med palestinarane.

– Vi ser at nordmenn sin sympati har gått i retning Palestina i etterkant av terrorangrepet og Israel sin reaksjon på det, seier Mads Motrøen som er ansvarleg for politiske målingar i Norstat.

Dette viser den nye undersøkinga som Norstat har gjort for NRK:

Kva slags tilnærming meiner du det internasjonale samfunnet bør ta i konflikten mellom palestinarar og israelarar? Aktivt presse for ei umiddelbar våpenkvile: 65 prosent

Ikkje blande seg, partane må løyse dette sjølve: 11 prosent

Anna: 8 prosent

Veit ikkje: 16 prosent Folk har ulike syn på konflikten mellom palestinarar og israelarar. Dersom du måtte velje, kven har du mest sympati med? Eg har mest sympati med israelarar: 12 prosent

Eg har mest sympati med palestinarar: 46 prosent

Eg har like mykje/lite sympati med begge: 27 prosent

Veit ikkje/ingen meining: 15 prosent Etter 7. oktober, og det som har skjedd etter endra sympatien din knytt til konflikten mellom palestinarar og israelarar? Ja, eg har fått meir sympati med israelarar: 8 prosent

Ja, eg har fått meir sympati med palestinarar: 32 prosent

Nei, min sympati er uendra: 45 prosent

Veit ikkje: 15 prosent Dette er dei spurde: 1011 personar

50 prosent av dei er kvinner og 50 prosent er menn

Dei er fordelte mellom alle aldersgrupper

20 prosent held til i ein storby og 72 prosent held ikkje til i ein storby Kjelde: Norstat for NRK

Mest sympati med palestinarane

Undersøkinga viser at 12 prosent av dei spurde har mest sympati med israelarane, om dei må velje. Det er 27 prosent som har like mykje sympati med det israelske og palestinske folket.

46 prosent har derimot mest sympati med palestinarane.

Lier er ein kjend jurist og advokat men uttaler seg her som privatperson.

– No sympatiserer eg med palestinarane. Eg forstår at israelarane hadde behov for å forsvare seg i utgangspunktet her, med det som har gått føre seg i etterkant kan ikkje forsvarast, seier Curt A. Lier.

Samanlikna med liknande undersøkingar tidlegare, kan det sjå ut som at støtta til palestinarar har auka blant nordmenn etter at krigen byrja.

I november i fjor publiserte Opinion ei spørjeundersøking der 37 prosent seier dei har mest sympati med palestinarane i samanheng med krigen.

Laurdag møtte hundrevis av demonstrantar opp utanfor NRK under siste delfinale i Mgp. Foto: NRK

Sterke kjensler rundt konflikten

Det er spesielt dei yngre og dei som bor meir urbant som har mest sympati med palestinarane.

Men sjølv om det er forskjellar mellom kva folk meiner i konflikten, viser denne undersøkinga av nordmenn har mykje meiningar om det som skjer i Midtausten no.

Fleire tusen har demonstrert for våpenkvile i Gaza sidan 7. oktober. Foto: NTB

– Mange nordmenn har eit forhold til konflikten. Svært få svarar at dei ikkje har ei meining, noko som er uvanleg når Norstat stiller spørsmål om utanrikspolitiske forhold, seier Mads Motrøen i Norstat.

– Det er ei konflikt det er knytt sterke kjensler til også i Noreg, legg Motrøen til.

Stor støtte for våpenkvile

Undersøkinga frå Norstat viser at over 65 prosent av dei spurde ønsker at det internasjonale samfunnet aktivt skal legge press på for ei uvilkårleg våpenkvile.

– Vi ser at eit klart fleirtal meiner det internasjonale samfunnet må ta affære, seier Motrøen i Norstat.

Den palestinske utanriksministeren Riad Maliki i samtale med Espen Barth Eide i samband med utanriksministermøtet i Oslo 15. desember. Foto: NTB

– Eg trur det internasjonale samfunnet sjølv vil tene på å bidra til å rydde opp, elles kjem det til å øydelegge heile regionen, seier Lars Gathe.

Det er fleire på gata i Oslo som er einig i det.

– Vi må gripe inn trur eg. Vi kan ikkje stå å sjå på at så mange sivile blir drepne, seier Curt A. Lier.

Lisa Bryne Mathiassen vil at Noreg skal legge meir presse på Israel.

Forslaget om våpenkvile blei behandla i FNs generalforsamling, der det var eit overveldande fleirtal for våpenkvile i Gaza. Heile 153 av 193 land stemde for ei umiddelbar humanitær våpenkvile i Gaza.

Blant dei Noreg.

Mathiassen er ein av dei som meiner at Noreg ikkje gjer nok for at det skal bli fred i Midtausten.

– Vi sympatiserer, men det er ikkje hard handling mot Israel, seier Mathiassen.

Det er 85 prosent av dei som sympatiserer mest med palestinarane som meiner at ein bør aktivt presse for ei våpenkvile. 30 prosent av dei som sympatiserer mest med Israel meiner det same.

– Regjeringa er i utakt med folket

SV-leiar Kirsti Bergstø meiner Noreg bør reagere langt hardare mot Israel på grunn av krigen i Gaza.

– Det er ubegripeleg for oss at regjeringa viser eit så stort tolmod med Israel, seier ho.

Bergstø meiner det må bli lagt «makt bak krava» om våpenkvile og humanitær tilgang i Gaza.

SV-leiar Kirsti Bergstø meiner regjeringa er i utakt med folket. Foto: Amanda Iversen Orlich / n20713

– Regjeringa er i utakt med folket og har så langt sagt nei til alle straffetiltak, seier Bergstø:

Å sanksjonere Israel har ikkje utanriksministeren trua på.

Utanriksminister Espen Barth Eide seier han ikkje har trua på sanksjonar mot Israel. Foto: Amanda Iversen Orlich

– Eg trur ikkje at einsidige norske sanksjonar vil påverke noko som helst. Dei har ein veldig overdriven tru på effekten av sanksjonar frå utlandet.

Han seier at det ikkje verker som at dei palestinske leiarane har interesse for dette.

– Når eg har snakka med dei palestinske leiarane dei siste dagane, opplever eg at dei ikkje spør om det. Dei er meir opptatt av arbeidet med ei tostatsløysing, legg han til.