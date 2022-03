NRK svarer: Kan Putin straffes for angrepene mot Ukraina?

Torsdag er det én uke siden Russland invaderte Ukraina, og kampene fortsetter. Flere sivile har mistet livet, og det meldes om harde kamper ved Europas største atomkraftverk.

Eksperten vår, Camilla Guldahl Cooper, svarer på deres spørsmål. Hun er førsteamanuensis i operasjonell rett ved Forsvarets høgskole, Stabskolen.

Flere av spørsmålene NRK fikk inn torsdag handler om FNs håndtering av konflikten.

Er det mulig å utvise et land fra FN?

Det er mulig å utvise et land fra FN, men det er ikke et alternativ i denne situasjonen, forklarer Cooper.

Det er fordi Russland selv sitter i FNs sikkerhetsråd.

En utestenging krever at forslaget kommer fra FNs sikkerhetsråd, før det godkjennes av generalforsamlingen.

Hvis et land skal utestenges fra FN må forslaget komme fra FNs sikkerhetsråd, som Russland selv sitter i. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Russland er et av de fem faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd, og de trenger ikke å bli gjenvalgt. USA, Kina, Storbritannia og Frankrike er de andre permanente medlemslandene.

Disse medlemslandene har vetorett. Det betyr at et forslag ikke kan vedtas dersom et av disse landene stemmer mot forslaget.

Bør vi være bekymret for en russisk anneksjon av Svalbard?

Svalbard er norsk territorium. Et angrep der vil være det samme som et angrep på det norske fastlandet.

Det som gjelder NATO og støtte derfra vil derfor også gjelde for Svalbard, forklarer Cooper.

Svalbard er norsk territorium, og støtten fra NATO gjelder som i resten av landet. Foto: Lise Åserud / NTB

Kan Putin straffes for angrepene mot Ukraina?

Dette er et spørsmål vi har fått mange ganger.

Selve invasjonen og angrepet på Ukraina ser ut til å være et brudd på FN-pakten, forklarer Cooper.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag har satt i gang etterforskning på mulige krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i Ukraina.

Medierapportene som kommer fra Ukraina gir inntrykk av at angrepene ikke bare rettes mot militære mål, slik som krigens folkerett krever, men at de også rammer sivile personer og gjenstander, forklarer Cooper.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag etterforsker invasjonen av Ukraina. Foto: Peter Dejong / AP

Den russiske presidenten Vladimir Putin må forlate landet for å bli arrestert. Det er to måter dette kan skje på.

Et alternativ er at han befinner seg i et land som anerkjenner den internasjonale straffedomstolen slik at han kan bli prøvd av den domstolen, forklarer Cooper.

Det er også universal jurisdiksjon for krigsforbrytelser og folkemord. Det betyr at alle stater hvor han befinner seg, kan straffeforfølge ham for dette.

Kan FN eller EU sende styrker til Ukraina?

Cooper forklarer at FN kun kan sende inn styrker dersom det gis mandat i sikkerhetsrådet. Russland sitter i sikkerhetsrådet, så det kommer ikke til å skje her.

Dersom EU sender inn styrker, vil det mest sannsynlig bli oppfattet som at de blir med i krigen på Ukraina sin side, forklarer Cooper.

Det gjelder også fredsbevarende styrker.

Under kan du lese alle spørsmålene fra leserne: