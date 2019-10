NRK skal sende Oslo-nyheter fra Fredrikstad

Sammenslåingen skjer i samme periode som den nye regionreformen trer i kraft. Fredrikstad blir sendested for nye regionale TV-sendinger på NRK1 for Viken og Oslo fra nyttår.

– Vi vil ha medarbeidere på plass i hele regionen og legge stor vekt på å speile hele regionen. Det er viktig at dette blir sendinger som de som bor i nye Viken og Oslo føler er sine, sier regionredaktør for NRK Øst, Jannicke Engan i en pressemelding.

REGIONDIREKTØR NRK ØST: Jannicke Engan. Foto: Anders Leines / NRK

Buskerud går samtidig ut av samarbeidet med Telemark og Vestfold om felles TV-sendinger. Dermed får innbyggerne i det nye Viken-fylket og Oslo et felles regionalt TV-tilbud fra januar 2020.

Skuffelse i Østlandssendingen

Klubbleder Anniken Mihle i NRKJ Østlandssendingen sier de gratulerer kollegene i Østfold, men at de ansatte i Østlandssendingen hadde håpet på et annet utfall.

– Det er klart vi er skuffa fordi vi har et godt og sterkt TV-miljø her som mister oppgaver, sier Mihle.

SKUFFET: Klubbleder Anniken Mihle i Østlandssendingen sier de ansatte er skuffet over valget. Foto: NRK

Produsenter av TV-sendingene i Østlandssendingen er også i dag fotografer og redigerer, men Mihle er redd folk kan søke seg bort når de mister produsentrollen. Hun er også redd det blir vanskelig å få til store løft som valgsendingene.

– At det tettest befolkede området med 1,2 millioner innbyggere i Oslo og Akershus ikke skal ha eget sendested, tror jeg vil vekke forundring, sier Mihle.

Samtidig påpeker Mihle at det ikke er noen nedbemanning, og at de nå får mer ressurser til å lage innhold.

Regionredaktør Jannicke Engan sier hun har forståelse for at de er skuffet på Østlandssendingen.

– Hvorfor ble ikke det tettest befolkede området valgt?

– Oppdraget vårt er det samme uavhengig av sendested. Vi skal dekke hele området, og hvor sendingene ledes fra tror jeg ikke har noe å si for publikum. Det viktigste er at vi er til stede der ting skjer og at vi har dyktige folk på tvers i hele våre region som jobber med og for sendingen, svarer Engan.

Nyhetssjef fra Østlandssendingen

Regionens TV-redaksjon vil ledes av en TV-sjef som har ansvaret for sendingen, både den journalistiske prioriteringen, ressursbruken og planleggingen for hele regionen. Nyhetssjefen for Østlandssendingen får rollen i oppstartsfasen.

– Bjørnar Brechan er en erfaren nyhetsleder i vår region med god forståelse for regionens mangfold, kompleksitet og muligheter. Jeg er utrolig glad for at han har sagt ja til oppdraget, sier Engan.

Sendetid etter Dagsrevyen

Fra nyttår flyttes alle NRKs regionsendinger til etter Dagsrevyen, med ny sendestart kl 19.45. De nye regionale kveldssendingene på NRK1 blir på 15 minutter.

– Dette tror vi er en mye bedre sendetid enn i forkant av Dagsrevyen slik som i dag. Vi i NRK gleder oss til å presentere nye regionale TV-sendinger rett etter Dagsrevyen for alle de som fra og med 2020 bor i Viken og Oslo, sier regionredaktør Jannicke Engan.