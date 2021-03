NRK-profiler går til Schibsted

Schibsted skriver også at de har hentet inn Bjarte Tjøstheim, Steinar Sagen og Tore Sagen.

I løpet av året lanserer Schibsted nemlig et eget abonnementsbasert podkastprodukt.

Eier mange aviser i Norge

Schibsted eier flere av Norges største mediehus, blant annet VG, Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende.

«Radioresepsjonen» og «Friminutt» er to av de største podkastene i landet, ifølge Podtoppen. På høsten, når «Radioresepsjonen» er i sesong, ligger de stadig et sted på topp fem, ofte på annenplass, mens «Friminutt» troner på toppen.

I en pressemelding fra News Media uttaler NIva og Flesvig seg om overgangen:

– Etter snart tre år med “Friminutt”, så er det på tide at vi trekker inn i klasserommet og begynner å jobbe litt for pengene. Når det gjelder selve innholdet vi skal lage kan vi garantere like meningsløst innhold, fjas og moro som før, sier Herman Flesvig og Mikkel Niva.

– Ambisjon å samle Norges beste

Konserndirektøren i det Schibsted-eide News Media uttaler seg også i pressemeldingen:

– Dette er en felles Schibsted-satsing, hvor vi har som ambisjon å samle Norges beste podkastinnhold på ett sted. Vi har gjennom mediehusene våre allerede en tung kompetanse og posisjon innen podkast, og vil fremover investere ytterligere i kvalitetsinnhold. Vi tror dette vil bidra til mer mediemangfold innen lyd, og et bedre tilbud til alle som elsker podkast, sier Siv Juvik Tveitnes, konserndirektør for Schibsteds nyhetsmedier, ifølge pressemeldingen.

Tveitnes forteller at podkastsatsingen er noe Schibsted har jobbet med i lang tid, men på grunn av hensynet til konfidensialitet rundt profilene har det vært ytterst få i Schibsted og mediehusene som har vært kjent med detaljene i prosjektet.

Hun er også tydelig på at podkast-avtalene til Flesvig, Niva, Tjøstheim og Sagen-brødrene er med Schibsted, og ikke med de enkelte mediehusene.

Radioresepsjonen takker for seg

Den 8. mars ble det klart at Radioresepsjonen slutter i NRK. Steinar og Tore Sagen og Bjarte Tjøstheim går også til Schibsted. I en pressemelding sier Steinar Sagen at han har tro på den veien Schibsted nå skal gå.

Bjarte Tjøstheim og Sagen-brødrene Tore og Steinar har jobbet med Radioresepsjonen i NRK. Nå går de til Schibsted.

– Det er veldig deilig at vi endelig kan fortelle hvor vi skal, og selv om det både er litt spennende og skummelt, har vi veldig tro på den veien Schibsted nå går med eksklusivt podkastinnhold. Vi lover iallfall at vi skal fortsette å gi våre trofaste tilhengere, og kanskje noen nye, lettbeint underholdning på et skyhøyt nivå. Og så må vi jo finne på et nytt navn, sier Steinar Sagen på vegne av trioen, i en pressemelding.

– I full gang med å finne nye talenter

NRKs underholdningsredaktør Charlo Halvorsen sier i en kommentar at det er vanskelig å vri dette til noe positivt.

– Det er ikke overraskende at vi i NRK kan utvikle talenter og så forsvinner de til kommersielle aktører som kan betale dem betydelig mer. Jeg ser dette som en grei liturgi. Dessuten går «Friminutt» fram til årsskiftet fordi Herman Flesvigs kontrakt løper ut dette året her i NRK, sier Halvorsen.

Han fortsetter:

– Vi er i full gang med å finne og utvikle nye talenter etter de som forsvinner fra NRK, sier han.