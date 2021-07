NRK-profil fikk vinkork i øyet – kan ha fått skade for livet

I en populær video på TikTok viser NRK-profilen kjent fra blant annet «Martha blir rik», skaden hun fikk etter en sushi-kveld som gikk galt.

Martha hadde en venninne på besøk og skulle ha vin til sushien de hadde bestilt.

Vinflasken var utradisjonelt nok utstyrt med samme type kork som på ølflasker, og foruten flaskeåpner bestemte Martha seg for å bruke en skje. Vinen ble åpnet, men den uvanlige åpningsmetoden sendte den flygende korken rett inn i øyet til Martha.

– Jeg har blitt veldig god på å åpne øl med ting og tang, med en skje eller en snusboks for eksempel. Så jeg hadde veldig stor selvtillit på at jeg kunne åpne denne flasken også. Og så åpner jeg flasken, og korken suser rett inn i øyet, forteller hun.

Brakk seg i redsel for å bli blind

Korken spratt videre i hodet på venninnen, og det var noen forfjamsede sekunder før Martha skjønte hva som hadde skjedd.

– Hodet mitt kjentes ut som det kom til å eksplodere. Da jeg åpnet øyet kunne jeg plutselig ikke se lenger, og da fikk jeg helt panikk, sier Martha.

– Venninnen ble bekymret og ringte etter ambulanse, mens jeg satt på badet og brakk meg i smerte og redsel for å bli blind, forteller hun videre.

ØYELAPP: Martha måtte gå med øyelapp etter sykehusbesøket. Foto: Privat

Permanent stor pupill

– Nå vet du bedre, nå skal du ikke drive å poppe champagnekorker i øyet, fikk jeg høre da jeg kom på sykehuset. Men da jeg forklarte at det var en ølkork, ble de plutselig veldig forskrekket. Ølkorker har jo veldig mange spisse tagger, sier Martha.

Men alt gikk for det meste bra. Nå har Martha vært på sykehuset en gang i uken den siste måneden, og det har ikke blitt noen alvorlige skader.

– Men dessverre så ser det ikke bra ut for pupillen min. Den kommer mest sannsynlig aldri til å trekke seg inn igjen. Nå har jeg en stor pupill, og må gå med solbriller for å skjerme den for lys, sier en noe oppgitt Martha.

Martha Leivestad er for tiden aktuell med NRK-serien «Martha blir rik».

– Skjer en sjelden gang

Overlege på øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus (OUS), Liv Drolsum, forklarer at de fra tid til annen behandler pasienter med samme problem som Martha:

– Men er selvfølgelig veldig uheldig om en flaskekork råker akkurat øyet, da beinet rundt ofte tar av for trykket. Men noen ganger kan en kork treffe akkurat feil, noe jeg selv har opplevd. Jeg vil si at dette ikke er vanlig, men skjer en sjelden gang.

Foto: OUS

Drolsum sier slike ulykker kan skade flere områder, som regnbuehinnen, øyets linse, og i verste fall også netthinnen.

– En sjelden gang kan en slik skade også gi permanent forstørret pupill. Det skyldes at det blir et umiddelbart høyt trykk i øyet når det blir truffet av noe i så høy fart. Blant annet kan da muskelen som trekker pupillen sammen bli skadet, forklarer overlegen.

Hun anbefaler at man passer på å snu flasken vekk fra seg selv og andre når man åpner dem.