NRK og TV 2 går sammen om å vise skisport i Norge

Avtalen skal sikre at vinteridretten blir tilgjengelig på åpne tv-kanaler.

– Det er med stor glede vi offentliggjør at alle skirenn i Norge vil være fritt tilgjengelig og gratis for alle de neste seks årene, sier generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, som har ledet forhandlingene på vegne av Skiforbundet.

Avtalen gjelder fra sesongen 2021/2022 til og med sesongen 2025/2026.

NRK har allerede en eksklusiv avtale med Skiforbundet, og det er denne avtalen som er blitt reforhandlet, men nå med TV 2 på laget.

Berg vil ikke si noe om størrelsen på avtalen, men kaller det en «svært god avtale for Skiforbundet».

Avtalen ble signert foran hoppbakken i Holmenkollen. Fra venstre: President i Norges Skiforbund, Erik Røste, generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg, kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen og administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2. Foto: Oda Elise Svelstad / NRK

– En jubeldag

Kampen om vintersportsrettighetene har tilspisset seg etter at aktører som Nordic Entertainment Group kom på banen og kjøpte rettighetene til deler av blant annet verdenscupene i langrenn og alpint fra sesongen 2021/22.

Om den norske delen av verdenscupen skulle glippe ut av hendene på NRK, ville det ført til en svekkelse av tilbudet til vintersportskanalen.

Det var derfor lettelse i NRK-huset da det ble kjent at kanalen hadde sikret de viktige rettighetene til all verdenscup i Norge, selv om kanalen altså skal samarbeide med TV 2.

– Dette er en jubeldag for oss. NRK har fulgt og formidlet norsk skisport gjennom mange tiår, og det har vært viktig for NRK å kunne fortsette fortellingen om det norske vinteridrett-eventyret, sier sportssjef Egil Sundvor, som legger til:

– Vi er nå sikre på at NRK kommer til å beholde posisjonen som best på vintersport og sport om vinteren.

Avtalen innebærer at norske tv-seere får fri tilgang til alle verdenscuprenn som arrangeres i Norge, det vil si alpint, hopp, kombinert, langrenn og telemark.

Sportssjef Egil Sundvor kaller det en jubeldag. Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

– Klarer ikke å stå alene

Den endelige fordelingen av konkurransene mellom de to kanalene er ikke klar ennå.

Skiforbundet forhandlet i utgangspunktet direkte med NRK om avtalen, men rettighetssjef i NRK, Runar Østmo, sier at det har vært riktig å ha TV 2 med på laget.

– Vi klarer ikke å stå alene i kampen om viktige rettigheter for vårt publikum. Vi må samarbeide. Og vi har samarbeidet godt med TV 2 over tid, sier han.

NRK skal også vise alle øvrige nasjonale renn, som sesongåpningen i langrenn på Beitostølen og NM i ulike disipliner. NRK har også forlenget rettighetene til langløpscupen Ski Classics, fram til 2026.

– Vi er glade for at vi har klart å sikre norsk skisport på frie og åpne kanaler for publikum i Norge. Slik rettighetsmarkedet har utviklet seg, er det krevende for en allmennkringkaster som NRK å kjøpe de største rettighetene alene, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

NRK skal vise alle øvrige nasjonale renn, som sesongåpningen på Beitostølen. Her representert ved Finn-Hågen Krogh i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Samarbeider stadig oftere

I TV 2 er man fornøyd over å ha sikret seg nye og lukrative TV-rettigheter.

– Skisport er en svært attraktiv TV-idrett, og vi ser virkelig frem til å vise dette på våre plattformer i årene som kommer. At våre to allmennkringkastere sammen sikrer seg denne rettigheten (Norges Skiforbund, red.anm.), er utelukkende positivt for norske TV-seere, sier administrerende direktør og sjefredaktør Olav T. Sandnes i TV 2.

Samarbeidet om Skiforbundets verdenscuprenn i Norge er bare den siste av flere avtaler som NRK og TV 2 har inngått når det gjelder sportsrettigheter. TV 2 har allerede verdenscuprettigheter i Sveits og deler rettighetene i Østerrike sammen med NRK.

Det er fra før kjent at allmennkringkasterne er blitt enige om å dele på rettighetene til skiskyting mellom seg frem til 2030.

Også når det gjelder sommeridretter/fotballmesterskap har de to kanalene samarbeidet stadig oftere. Det gjelder for eksempel VM og EM i fotball.

Para-VM for snøidrettene (langrenn, skiskyting, alpint og snowboard) arrangeres på Lillehammer i februar i 2021 og omfattes også av avtalen.