NRK-komiker utga seg for å være politiker

Tusenvis av skoleungdommer klimastreiker over hele landet i dag.

Utenfor Stortinget har det vært appeller fra scenen, men ved 11-tiden gikk komiker Thomas Teige foran mikrofonen og talte til ungdommene.

– Vi i regjeringen må vise handlekraft. Fra og med i dag blir det endringer: Regjeringen lover å doble budsjettet til klimabistand. Vi lover å stoppe all oljeleting, og 1. juni 2032 stenger vi kranen og stopper all oljeproduksjon i Norge, sa Teige.

Teige lovet også at ingen elever ville få registrert fravær for å ha deltatt på markeringen.

Talen ble møtt med jubel fra de vel 15.000 menneskene som hadde samlet seg foran Stortinget.

Det var VG som først omtalte humorstuntet.

– Planlagt

Teige har også tidligere utgitt seg for å være utviklingsminister Dag Inge Ulstein. Samme dag som Ulstein ble utnevnt i statsråd, rundlurte Teige VGs reporter på Slottsplassen.

Komikeren er en del av humorprogrammet Satiriks på ekte.

Prosjektleder Stig Morten Lorentzen Waage sier til NRK Nyheter at stuntet var ment for å legge press på politikerne.

– Vi ville si det regjeringen egentlig burde ha sagt. Dette var en perfekt anledning til å gjøre det, sier Waage til NRK.

NRK snakket med flere barn og unge som ble opprørt da de forstod at det hele var et humorinnslag. Enkelte tok også til tårene.

Thea Damjanovic (15) sier hun først ble veldig glad da han kom opp på scenen.

– Jeg tenkte: Endelig blir vi hørt! Men så får vi vite at det er fake. At han ikke er fra regjeringen. Man blir lei seg, man blir skuffet.

Også under intervjuet var Thea tydelig opprørt.

– Jeg føler at vi ikke bli tatt på alvor, og at ingen som bryr seg. Men jeg er mer sint på politikerne enn på Satiriks. Det skulle vært Erna Solberg selv som stod her med oss og sa akkurat det samme!

Thea Damjanovic (15) på skolestreik utenfor Stortinget Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det er veldig trist at flere barn ble lei seg og følte seg lurt, men jeg håper at de klarer å se det store bildet, sier Waage i Satiriks.

– Er det ikke for mye forlangt å tro at små barn skal forstå ironi og satire?

– Det var et ganske stort aldersspenn der. Barn er ganske smarte, og selv om de nå nok kan være litt sinte, så håper jeg de vil forstå etter hvert, sier prosjektlederen.

– Angrer ikke

Natur og ungdom bekrefter overfor NRK at de var med på stuntet, og ser ingen grunn til å beklage at enkelte ble lei seg.

– Det er dumt at regjeringens klimapolitikk får barn til å gråte, det håper jeg de tar til seg, sier sentralstyremedlem Andreas Randøy til NRK.

– Angrer dere ikke på at dere lurte barna?

– Nei, jeg synes ikke vi lurte barna.

– Men det ble ikke sagt etterpå at dette bare var tull?

– Nei, det var vanskelig å gi beskjeden ut til alle sammen for det var så masse folk her. Men vi kunne nok blitt sagt tydeligere. Vi synes det var gøy, og tror de fleste også synes det.

I likhet med Waage mener Randøy at barn er oppegående nok til å forstå humoren.

Redaktør i underholdsavdelingen i NRK Charlo Halvorsen sier han var informert om stuntet.

– Dette var et planlagt stunt i samarbeid med Natur og Ungdom for å ta tak i engasjementet som mange barn og unge har for klimaet. Dette skulle forestille en drømmeminister som ikke finnes, dessverre, sier Halvorsen til NRK Nyheter.

– Det var sikkert noen som ikke skjønte det, og så er det mange som synes at det var ålreit også. Men vi er lei oss for det hvis noen barn føler at de ble lurt av de voksne. Intensjonene våre var de aller beste.

Innslaget skal være med i kveldens sending av Satiriks, forteller Halvorsen.