NRK-kjendisen vil ha kontakt med den ærlege mannen som fann lommeboka hennar

Tenk at du står der med hendene fulle i bagasje og handleposar og skal betale noko i julestria, så finn du ikkje lommeboka di.

Ein situasjon mange har vore i, men likevel så kjedeleg når det skjer. Så også for NRK-journalisten og programleiaren Linda Eide.

For eit par kveldar sidan skulle ho ta nattoget frå Oslo til Bergen etter å ha hatt konsertar saman med Herborg Kråkevik og eit orkester.

– Eg må ha mista lommeboka på veg inn på Oslo S. For når eg skulle betale så fann eg ikkje lommeboka. Så hadde eg så utruleg mange pakkenellikar. Så eg måtte gå igjennom alle bagar og posar, men eg måtte berre gje opp.

Full lommebok

Vi veit alle kor fortvilande det er når dette skjer. Kort må sperrast, kort må erstattast og kanskje er det både pengar og kvitteringar.

– Eg såg neste dag framfor meg med alt eg måtte gjere. I lommeboka var det også kontantar og alle kvitteringane frå turneen.

Men så tikka det inn ein SMS:

: Hei! Vi har fått inn lommeboken din av en snill borger i Oslo. Ta kontakt så kan vi møtes for overlevering. Dersom du ikke kan møtes blir den levert hittegods på politihuset på Grønland. Mvh Oslo-politiet

– Akkurat då eg hadde vore som mest fortvila, så fekk eg den hyggelegaste SMSen eg har fått på lang tid, fortel Linda Eide.

Ein førebels ukjend mann hadde funne lommeboka og levert den til ein patruljebil som var i området.

– Det som er synd er at eg ikkje får takka denne mannen som hadde gitt lommeboka til politiet. For han hadde berre gitt ho i farten, og ikkje sagt namnet.

Nordmenn er ærlege

Men kor ærlege er eigentleg dei som finn andre sine lommebøker eller anna på gata?

Forskning.no melde i 2019 at forskarar frå USA og Sveits kva folk i større byar gjer i ein slik situasjon.

Heile 17.000 lommebøker blei levert inn av anonyme assistentar til folk som jobba i resepsjonar og andre stadar.

Forskinga syner at i 38 av landa blei fleire kontakta når det var pengar i lommeboka enn når den var tom.

– I Oslo, Bergen, Kristiansand og Stavanger leverte dei tilsette inn 71 prosent av lommebøkene utan pengar, 79 prosent med pengar, skriv Forskning.no.

Vil gje finnarløn

For TV-kjendisen Linda Eide blei fortviling snudd til glede over at nokon hadde funne lommeboka og levert den utan at nokon ting var vekke.

Ho har ein tydeleg bodskap til den ærlege Oslo-borgaren:

– Eg synest det er veldig fint å tenke på at folk er ærlege, og det kan vere til inspirasjon til dei som ikkje trur at folk er til å stole på. Dersom eg møter han, så må eg seie tusen takk, og så må eg jo spandere noko. Om vedkomande høyrer dette, ta kontakt!